Ямалкоммунэнерго индексирует ставку рабочего первого разряда

Работников компании ждет очередное повышение оплаты труда.

АО "Ямалкоммунэнерго" продолжает сохранять высокие социальные стандарты для своих работников. В уходящем году руководство компании совместно с профсоюзом расширили перечень социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором компании. Материальная помощь в связи с рождением детей, в связи с выходом на пенсию, награждение отличившихся работников, единовременные выплаты при достижении юбилейных дат - вот лишь малая часть льгот и гарантий, отраженных в коллективном договоре коммунальщиков Ямала. Согласно подписанному еще в 2013 году колдоговору "Ямалкоммунэнерго" ежегодно 30 декабря производит индексирование ставки рабочего первого разряда.

Стоит отметить, что изменение размера ставки жестко регламентировано законодательством РФ: критерии расчета фонда оплаты труда, входящего в тариф для предприятий коммунального комплекса, определены правилами государственного регулирования.

При тарифном регулировании текущего периода индекс роста составил 3%. Если перевести проценты в более понятный, денежный, эквивалент, то с 1 января 2019 года такая ставка составит 8540,09 рублей. Семь лет назад в ряде муниципальных предприятий, вошедших в состав компании, ставка рабочего первого разряда была установлена в размере 2600 рублей. Принятие коллективного договора, получившего впоследствии самые высокие оценки на областном конкурсе "Лучший коллективный договор 2012 - 2013 гг.", позволяет ежегодно улучшать материальное положение работников сферы коммунальной энергетики Ямала.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"