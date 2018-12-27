Кремлевская елка принимает в гости детей Ямалкоммунэнерго

Новый год - долгожданный праздник миллионов детей по всему миру. Чтобы сделать его незабываемым, профсоюз работников АО "Ямалкоммунэнерго" начал готовиться к исполнению мечты многих ребятишек еще в октябре.

Как велась подготовка к посещению Кремлевской елки и какие яркие события ждут детей работников компании, рассказала Елена Яганова, председатель первичной профсоюзной организации АО "Ямалкоммунэнерго":

- Наш профсоюз держит свое слово, и в этом году уже 60 детей посетят главную елку страны. По сравнению с прошлым годом в два раза больше ребят получили возможность оказаться на Кремлевской Елке. Чтобы не обидеть никого, было принято решение - в этом году едут дети сотрудников, которые отработали в компании 10 и более лет (в бывших МУП, ГУП и проч.) и, которые являются членами профсоюза. Далее сами работники на участках определили фамилии коллег, чьи дети в этом году посетят праздник в Москве.

Уже в конце текущей неделе в сопровождении пяти работников компании, гида, а также при поддержке органов по обеспечению безопасности дорожного движения города Москвы, маленьких ямальцев ждет насыщенная программа.

- Сперва мы собираем детей из Шурышкарского, Надымского, Тазовского, Губкинского и Муравленовского филиалов, а также детей работников АО "РСК Ямала" из Муравленко, в небольшие группы. Далее по прилету в столицу и после размещения в гостинице, вкусного обеда, начинаются их новогодние приключения. Экскурсия с гидом по всей Москве и главное - посещение представления в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Второй день - конечно же Московский Кремль: пройдутся по коридорам, где ходит президент России, побывают на незабываемом фееричном шоу и насладятся вкусными подарками от Деда Мороза.

- Как и в прошлом году, мы решили не ограничиваться одним Кремлем. После основной программы наши подопечные направятся в один из самых больших парков столицы - "Измайлово", где узнают о тонкостях робототехники и пройдут курс по изготовлению елочных игрушек. Вся программа займет два дня, а память останется на долгие годы. Новый год ребята встретят уже с родителями.

От лица профсоюза АО "Ямалкоммунэнерго" Елена Павловна выражает отдельную благодарность председателю Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Фирдаус Задориной, исполнительному директору АО "Ямалкоммунэнерго" Максиму Пономареву, а также директору московского турагенства Александре Суторевой - за поддержку, содействие в организации и проведении выездного детского мероприятия.

Подготовлено пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".



Сайт компании http://www.yamalkomenergo.ru

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