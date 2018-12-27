На Урале из-за вспыхнувшей елочной гирлянды погибли три человека

В Челябинской области выясняют причины ночного пожара в селе Еманжелинка, где в огне погибли три человека, включая ребенка. По предварительной версии к трагедии могло привести короткое замыкание, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

- Пожар возник в первом часу ночи, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сначала горящую веранду дома заметили соседи. Затем окно изнутри разбил 16-летний сын хозяйки. Ему помогли выбраться очевидцы происшествия. Однако больше никто из дома на их голоса не вышел. Пожарные прибыли на место происшествия уже через 10 минут. Открытое горение удалось ликвидировать через час. Спасти никого не удалось.

В рамках дознания установлено что проживавшая в доме семья ранее числилась неблагополучной, но в этом году ее статус изменили на положительный. В огне погибли мужчина-инвалид, его дочь и семилетний внук.

В следственном управлении СК региона по факту гибели людей организована проверка. Следователи считают, что пожар возник из-за возгорания елочной гирлянды.