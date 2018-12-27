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27.12.2018 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале из-за вспыхнувшей елочной гирлянды погибли три человека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧC по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧC по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧC по Челябинской области

В Челябинской области выясняют причины ночного пожара в селе Еманжелинка, где в огне погибли три человека, включая ребенка. По предварительной версии к трагедии могло привести короткое замыкание, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

В Хабаровском крае мать и трое детей погибли в пожаре

- Пожар возник в первом часу ночи, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сначала горящую веранду дома заметили соседи. Затем окно изнутри разбил 16-летний сын хозяйки. Ему помогли выбраться очевидцы происшествия. Однако больше никто из дома на их голоса не вышел. Пожарные прибыли на место происшествия уже через 10 минут. Открытое горение удалось ликвидировать через час. Спасти никого не удалось.

В рамках дознания установлено что проживавшая в доме семья ранее числилась неблагополучной, но в этом году ее статус изменили на положительный. В огне погибли мужчина-инвалид, его дочь и семилетний внук.

В следственном управлении СК региона по факту гибели людей организована проверка. Следователи считают, что пожар возник из-за возгорания елочной гирлянды.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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