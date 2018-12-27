Новости

ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже 14:05
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года 14:00
Жена Марата Башарова опровергла сообщения о том, что муж ее избил 13:55
В Подмосковье обнаружена крупнейшая нарколаборатория 13:54
На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа 13:50
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель 13:46
В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка 13:43
Ряд регионов выдвинул Александра Дюкова на пост президента РФС 13:41
Названа предварительная причина пожара на шахте в Соликамске 13:30
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 13:29
В Башкирии четыре фуры столкнулись на трассе М7 13:24
Жителя Перми заподозрили в убийстве супруги 13:20
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками 13:12
В Черногории начались открытые гонения на Сербскую Православную Церковь 13:06
Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров 13:01
Опрос: Большинство россиян ориентированы копить, а не тратить 12:59
На канале "Пятница!" опровергли информацию о закрытии "Орла и Решки" 12:59
В Хабаровске возбудили дело по факту взрыва гранаты в магазине 12:58
ВЦИОМ: Больше всего россияне доверяют армии и церкви 12:51
Петербурженку задержали за хранение наркотиков в одежде дочери 12:45
Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль 12:35
Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Брянском 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На железнодорожной станции Челябинск с поезда сняли 50-летнего мужчину, который умудрился проехать почти две тысячи километров в полувагоне со шлаком. Таким небезопасным, с учетом уральских морозов, способом путешественник решил съездить в гости к своему знакомому, сообщили в четверг в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

Фото: Аркадий Колыбалов
Наказание за нарушение правил поведения на железной дороге ужесточат

- Постороннего в одном из полувагонов грузового состава заметили путевые обходчики станции Челябинск-Главный, - сообщила представитель Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте Вера Кухтина. - Нарушитель был задержан и доставлен в отделение, где рассказал, что забравшись в вагон грузового состава на станции Россошь в Воронежской области, он планировал доехать в нем к своему знакомому в Пермь.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье о "Нарушении правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте" (части 1 статьи 11.17 КоАП РФ). Однако, судя по всему, ему все равно удастся здорово сэкономить. Так как пока санкция за "самовольный проезд в грузовом поезде" предусматривает штрафа в размере 100 рублей. Впрочем, в скором времени Госдума собирается их повысить.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР