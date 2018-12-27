На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа

На железнодорожной станции Челябинск с поезда сняли 50-летнего мужчину, который умудрился проехать почти две тысячи километров в полувагоне со шлаком. Таким небезопасным, с учетом уральских морозов, способом путешественник решил съездить в гости к своему знакомому, сообщили в четверг в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

- Постороннего в одном из полувагонов грузового состава заметили путевые обходчики станции Челябинск-Главный, - сообщила представитель Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте Вера Кухтина. - Нарушитель был задержан и доставлен в отделение, где рассказал, что забравшись в вагон грузового состава на станции Россошь в Воронежской области, он планировал доехать в нем к своему знакомому в Пермь.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье о "Нарушении правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте" (части 1 статьи 11.17 КоАП РФ). Однако, судя по всему, ему все равно удастся здорово сэкономить. Так как пока санкция за "самовольный проезд в грузовом поезде" предусматривает штрафа в размере 100 рублей. Впрочем, в скором времени Госдума собирается их повысить.