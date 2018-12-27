Российским оборонным предприятиям предстоит к 2030 году довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 50 процентов. Екатеринбургское научно-производственное объединение не просто решает эту задачу, но и намерено фактически создать новый рынок и совершить технологическую революцию в отечественном АПК. О том, зачем столь земной проект предприятию, создающему системы автоматики для ракет, рассказал генеральный директор НПО автоматики (НПОА) имени академика Семихатова Андрей Мисюра.

Андрей Васильевич, одним из заметных событий уходящего года в Свердловской области стала презентация НПО автоматики беспилотного комбайна на выставке "Иннопром-2018", а затем эту машину в своем "Твиттере" показал Дмитрий Рогозин.

Андрей Мисюра: Комбайн с искусственным интеллектом - лишь отдельный элемент комплексного проекта "Умное земледелие". Отчасти этой темой НПОА занималось много лет, создавая системы управления для сельхозтехники. Наш главный партнер - Ростсельмаш, которому мы поставляем от 5 до 8 тысяч комплектов в год. При этом, замечу, беспилотный комбайн будет на полмиллиона рублей дешевле обычного.

Но в целом "Умное земледелие" имеет совершенно другой масштаб. Для человечества самыми важными являются технологии, позволяющие сделать производство пищи более массовым и дешевым, накормить всех - ведь сегодня в мире 1,5 миллиарда человек голодают. И мы разработали как раз такой проект. На мой взгляд, для страны он будет полезен.

Чем именно?

Андрей Мисюра: Недавно в рамках форума партии "Единая Россия" в Москве прошел круглый стол, где поднимали такую проблему: из села люди уезжают, как их вернуть? Предложения звучат разные: строительство школ, больниц, дорог или, к примеру, ипотека под три процента. Но всего этого недостаточно, ведь отсутствие развитой инфраструктуры в селе - не проблема, а следствие. Люди выбирают уровень жизни, а он в селе неконкурентоспособен по отношению к городскому. Решать проблему нужно, не борясь с симптомами болезни, а формируя экономическую основу для роста уровня жизни - создавать сельхозпредприятия с высоким уровнем производительности труда. И наш проект как раз направлен на создание такой экономической базы. Прямой эффект от него получит сельское население, косвенный - российская промышленность, наука.

Я знаю, что идею одобрил глава РАН Александр Сергеев.

Андрей Мисюра: Да, 11 декабря проект получил высокую экспертную оценку на совете по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, и президент академии наук включил в решение совета пункт о создании инновационного консорциума по интеллектуальному земледелию на базе НПО автоматики. Это означает, что мы, как говорится, попали в точку: проект действительно масштабный, он объединяет целый ряд направлений развития промышленности и науки. Это искусственный интеллект, большие данные, механика и энергетика… К тому же его реализация повлечет развитие не только наземной инфраструктуры, но и космической группировки: точное земледелие сформирует потребность в сервисах, которые будут завязаны на данные дистанционного зондирования земли, космического мониторинга.

То есть "Умное земледелие" - это, по сути, промышленная революция в сельском хозяйстве, смена технологического уклада в обработке земли. Проект нацелен на создание стопроцентно отечественных инновационных цифровых систем для точного земледелия. Поэтому мы предложили включить его в федеральную программу "Цифровая экономика". Сегодня в России доля точного земледелия - всего три процента, отсюда и низкая производительность труда. Для сравнения: в Европе - 80, в США - 60. В ходе реализации проекта этот показатель в РФ может вырасти к 2030 году до 60 процентов.

А что "Умное земледелие" означает для самого НПО автоматики?

Андрей Мисюра: Его реализация позволит нам создать новое направление, которое достаточно емко, чтоб двигать вперед нашу научную школу и развивать производственную базу, ведь оно будет обеспечено заказами на много лет вперед.

Для российских компаний еще до санкций существовала проблема выхода на международный рынок - в основном мы поставляем сырьевую продукцию. В последние годы помимо углеводородов и металлов одной из важных статей сырьевого экспорта стало зерно: в 2017 году его продали больше, чем оружия. Поэтому я вижу перспективы нашего проекта - под него есть рынок, ведь в итоге создается продукт, на который на мировом рынке устойчивый спрос. А значит, любые инвестиции окупятся.

Кстати, в какую сумму они оцениваются?

Андрей Мисюра: В 5,7 миллиарда рублей. За четыре года мы планируем провести НИОКР по широкой линейке систем точного земледелия, подготовить их к серийному производству, изготовить пилотные партии и провести опытно-промышленные испытания. К 2023 году намерены выйти на крупную серию.

В НПО автоматики есть еще разработки на основе искусственного интеллекта?

Андрей Мисюра: Да, мы планируем уже в ближайшее время внедрить две - "Безлюдные технологии для комфортной жизни" и "Интеллектуальная скважина". Вторая, как понятно из названия, востребована добывающим сектором, первая позволит предприятию стать интегратором в проекте "Умный город". Наши интеллектуальные системы уже давно используются в ЖКХ десятков городов, но есть возможность пойти дальше - разработать целый ряд сервисов: "Умный транспорт", "Безопасность", "Энергоресурсы" и другие.

В НПО автоматики наконец-то сложилась управленческая команда. Формировать ее на таком большом предприятии нелегко: важно не просто поставить на ключевые посты людей надежных - они должны быть профессионалами

Что помимо интеллектуального комбайна вы бы назвали главным итогом 2018-го?

Андрей Мисюра: Пожалуй, то, что у нас наконец сложилась управленческая команда. Формировать ее на таком большом предприятии нелегко: важно не просто поставить на ключевые посты людей надежных - они должны быть профессионалами. Команда сложилась и из работников предприятия, и из сторонних специалистов: очень много новых компетенций, под которые людей приходится искать точечно.

Во время нашей предыдущей встречи вы рассказывали о сложностях с переводом системы управления на современные технологии. Удалось решить эту задачу?

Андрей Мисюра: Да, большинство бизнес-процессов сейчас автоматизировано и работа продолжается. Очень много усилий мы потратили на внедрение цифровых технологий в управлении материально-технического снабжения. Сейчас здесь все прозрачно, система работает. Мы продолжим ее внедрение, чтобы практически исключить человеческий фактор.

И все же уходящий год принес НПО автоматики не только хорошие новости. Признаюсь, разлетевшаяся в сентябре в СМИ информация о проверке и предполагаемом нецелевом расходовании почти на миллиард рублей шокировала. Расскажите, чем все закончилось?

Андрей Мисюра: Закончилось благополучно. По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях, выписаны штрафы. Мы пошли с этими постановлениями в суд, он встал на нашу сторону и все отменил.

К сожалению, СМИ, которые охотно пишут про неудачи или расследования, не сообщают о том, что кого-то оправдали или наказали инициатора возбуждения этих дел. Вообще есть некая системная проблема: формальная сторона зачастую становится важнее интересов дела и, вместо того чтобы разобраться в причинах нарушений, просто наказывают по формальным признакам.

А в чем была суть претензий контролирующих органов?

Андрей Мисюра: НПОА с 2013 года реализовывало три инвестпроекта: как и все предприятия ОПК, мы получаем финансирование на техперевооружение, подготовку производства для изготовления оборонной продукции. В 2016 году, когда я вернулся на НПО автоматики в качестве генерального директора, мы денег не получили, они были выделены только в 2017-м. За эти годы многое изменилось, в частности, после девальвации рубля в 2014-м вдвое подорожало оборудование, которое изначально закладывалось в проект. В итоге документацию пришлось существенно корректировать, повторно проводить ее согласование в Главгосэкспертизе, а это очень долгий процесс.

Окончательно утвержденную проектную документацию мы получили только 27 сентября 2018 года. Сейчас, когда завершились все согласования, рабочая документация стала соответствовать проектной. Но параллельно с согласованием мы вели стройку. И за это нас наказали. А какова альтернатива? Надо было ничего не делать все эти годы? Но тогда мы бы не смогли выполнять свою основную задачу - выпускать изделия по гособоронзаказу в определенный срок.

На самом деле это обычная практика - рабочая документация, как правило, не соответствует изначальному проекту, потому что в процессе работы всегда всплывают какие-то неожиданные моменты. Но любого руководителя-хозяйственника всегда можно за такие нарушения наказать.

Суд встал на нашу сторону, и это очень важно для предприятия, репутация которого пострадала. Ведь негативную информацию читали работники НПОА и специалисты, приглашенные для новых проектов.

К вопросу об информации. Ходили даже слухи, что вы закрываете "Космопорт" и другие детские и молодежные проекты. Это не так?

Андрей Мисюра: Мы ничего не закрываем. Более того, развиваем и выходим с ними на новый уровень. Например, мы договариваемся с областными властями, что создадим на базе "Космопорта" центр молодежного инновационного творчества. Мы начали сотрудничать с "Кванториумом", "Сириусом", "Золотым сечением". В октябре победители Семихатовских чтений в очередной раз побывали на пуске ракеты на Байконуре. В дальнейшем мы бы хотели, чтобы в Семихатовских чтениях принимали участие не только екатеринбургские школьники, но и будущие талантливые инженеры из других городов Среднего Урала. У НПО автоматики большие планы, в том числе в части увеличения доли гражданской продукции, а значит, нам потребуются инициативные и подготовленные молодые кадры.