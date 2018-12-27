Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз

Житель Тюмени спас ребенка, который заблудился ночью на улице в 35-градусный мороз. Восьмилетний мальчик ушел из дома из-за ссоры с родителями.

Вчера утром Владимир Турков направлялся на работу. В город как раз пришло резкое похолодание - столбик термометра в пять утра опустился до 35 градусов. В это время мужчина заметил на улице маленького мальчика. Он брел куда-то абсолютно один - взрослых рядом не было.

Владимир подошел к ребенку и поинтересовался, что случилось и куда тот направляется. Выяснилось, что 8-летний школьник потерялся и не ночевал дома. Мужчина немедленно сообщил об этом в полицию, а после зашел с мальчиком в ближайший магазин, чтобы погреться.

Как сообщила пресс-служба МВД по Тюменской области, оказалось, что накануне вечером мальчик поссорился с родителями - они отчитали его за плохие оценки в школе. Обиженный ребенок убежал из дома. Он отправился к бабушке, но по пути заблудился. Чтобы не замерзнуть, мальчик зашел в один из подъездов, где и заночевал. В пять утра он вновь вышел на поиски бабушкиного дома.

Благодаря Владимиру Туркову мальчика удалось вернуть к родителям. За проявленную бдительность тюменцу вручили благодарственное письмо и подарки.