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Рубрика: В мире

Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

С 28 декабря в 14 аэропортах Южной Кореи регистрацию на внутренние авиарейсы можно будет пройти без предъявления удостоверения личности, по отпечаткам пальцев и ладони. Новшество затронет только граждан Республики Кореи. Кроме того, крупнейший аэропорт страны Инчхонский продолжит работу в режиме с использованием документов.

Фото: Министерство обороны РК
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Как сообщили сегодня представители министерства транспорта РК, с пятницы 28 декабря для регистрации на внутренние авиарейсы в 14 аэропортах страны не надо будет предъявлять удостоверение личности, а подтвердить свои данные можно будет по отпечаткам пальцев и ладони. До сих пор подобная услуга действовала только на одном маршруте Сеул (аэропорт Кимпхо) - Чечжу, а теперь получит широкое распространение.

Впрочем, есть некоторые ограничения. Во-первых, все это касается лишь граждан Республики Корея и только тех, чей возраст более 14 лет. Кроме того, заранее надо будет зарегистрировать свои отпечатки пальцев и ладоней в специальной системе. Иностранцам по-прежнему понадобятся паспорта для полетов внутри Кореи. Во-вторых, главный аэропорт РК - Инчхонский (Сеул) - продолжит работу в режиме с необходимостью предъявления корейцами удостоверений личности.

Однако даже с этими ограничениями ожидается, что корейские пассажиры в целом смогут существенно быстрее проходить процедуру регистрации. В Корпорации аэропортов Кореи заявили, что они продолжат внедрять новые меры с применением самых последних технологий, которые сделают полеты более удобными.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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