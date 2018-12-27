Прическа может диктовать образ или быть его продолжением. Но никогда - существовать отдельно от него. То же самое можно сказать и о маникюре - на первый взгляд, не такой заметной детали, но ничуть не менее важной. Ведь именно из небольших акцентов и складывается общая картина.
Новогодние укладки
Евгений Трефилов, член союза дизайнеров России, топ-стилист, владелец собственного салона красоты VOLIFERT STUDIO.
"Все последние годы мода диктовала и подтверждала главенство простоты как аксиому высокого вкуса. В образе должно быть особенным лишь что-то одно - платье, прическа, макияж, либо аксессуары... Сразу два акцента - уже перебор. Именно поэтому сложные замысловатые укладки надолго вышли из моды, а макияж стал минималистским либо мастерски упрощен до эталонной "ухоженности".
Тем, кто хочет в новогодние праздники выглядеть особенно хорошо, но при этом соблюсти меру и продемонстрировать чувство вкуса, могу посоветовать два абсолютно разных, не похожих друг на друга образа.
Первый - сдержанный, почти эльфийский. Гладкие струящиеся волосы, сияющие здоровьем и блеском, эффектно зачесанные назад и спадающие на плечи и нежный макияж с эффектом влажной кожи, с мягкими переходами теней и едва заметным румянцем. Для волос в этом случае обязательно используем масло и гель средней фиксации. Подумайте только: все как одна, как всегда, каждый год одно и то же, - придут с распущенными кудрявыми волосами. А вы одна такая - ухоженная, стильная с гладкой прической... Успех обеспечен!
Второй образ - озорной, но гламурной клоунессы, с прической с вплетенными в волосы лентами, с почти детской невинностью кожи, бровями и ресницами, слегка припорошенными "снежком" белой пудры, и чуть тронутыми морозом розовыми лепестками губ. Для волос обязательно понадобятся гель слабой фиксации и лак сильной фиксации. Каждый новый образ - как роль, которую надо сыграть. А играть самого себя, как мы знаем, приятнее всего. Так что, если в зеркале на тебя смотрит озорная девчонка, можно быть уверенной - праздник будет незабываемым!”
Маникюр
Оксана Рачинская, мастер маникюра/педикюра, автор методики выполнения маникюра одной фразой, ведущий технолог сети ногтевых мультибрендовых супермаркетов Lakk&Roll.
"Античный дизайн", когда мастер закрашивает ногтевую пластину не полностью, а частично, - один из самых актуальных видов nail-арта в новогоднюю ночь. Такой nail-арт можно дополнить тонкими геометрическими линиями в стиле Negative Space. Он идеален для смоделированных длинных ногтей.
Второй вариант nail-арта, который не оставит никого равнодушным, - "Металлика". Изящно дополненный черными линиями, он станет одним из любимых даже для самой привередливой девушки. А использование матового топа и различных аксессуаров, например, камифубиков, сделают маникюр колоритным и запоминающимся. Он будет отлично смотреться как на натуральных ногтях, так и на смоделированных, как на коротких, так и на длинных. Кроме того, любителям экспериментов предлагаю использовать технику сочетания глянцевого топа с матовым сразу на одном ногте. Вам понравится!".