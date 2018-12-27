Прическа может диктовать образ или быть его продолжением. Но никогда - существовать отдельно от него. То же самое можно сказать и о маникюре - на первый взгляд, не такой заметной детали, но ничуть не менее важной. Ведь именно из небольших акцентов и складывается общая картина.

Новогодние укладки

Евгений Трефилов, член союза дизайнеров России, топ-стилист, владелец собственного салона красоты VOLIFERT STUDIO.

"Все последние годы мода диктовала и подтверждала главенство простоты как аксиому высокого вкуса. В образе должно быть особенным лишь что-то одно - платье, прическа, макияж, либо аксессуары... Сразу два акцента - уже перебор. Именно поэтому сложные замысловатые укладки надолго вышли из моды, а макияж стал минималистским либо мастерски упрощен до эталонной "ухоженности".

Тем, кто хочет в новогодние праздники выглядеть особенно хорошо, но при этом соблюсти меру и продемонстрировать чувство вкуса, могу посоветовать два абсолютно разных, не похожих друг на друга образа.

Первый - сдержанный, почти эльфийский. Гладкие струящиеся волосы, сияющие здоровьем и блеском, эффектно зачесанные назад и спадающие на плечи и нежный макияж с эффектом влажной кожи, с мягкими переходами теней и едва заметным румянцем. Для волос в этом случае обязательно используем масло и гель средней фиксации. Подумайте только: все как одна, как всегда, каждый год одно и то же, - придут с распущенными кудрявыми волосами. А вы одна такая - ухоженная, стильная с гладкой прической... Успех обеспечен!