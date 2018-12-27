Санкции усугубили ситуацию со здравоохранением в КНДР

Глобальные санкции в отношении северокорейского режима наносят ущерб поставкам медикаментов в КНДР, что негативно сказывается на здравоохранении в стране. "Ситуация крайне тревожная", - подчеркивает генеральный секретарь местного Общества Красного Креста Ри Хо Рим в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Уточняется, что санкции не направлены на то, чтобы ограничить гуманитарную деятельность или оказать негативное влияние на жителей КНДР. Задержки поставок медикаментов происходят из-за опасений чиновников, поставщиков и банков нарушить ограничения. "Эти задержки оказывают серьезное влияние на и без того уязвимых людей", - заявил Ри Хо Рим.

В результате отсутствие вакцин, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты для медиков стали основными факторами вспышки гриппа в начале этого года.

Кроме того, по оценкам Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, около 10,3 миллиона человек в Северной Корее страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам. И без того серьезные гуманитарные проблемы КНДР в 2018 году усугубили жара, тайфуны, наводнения и оползни, пишет "Интерфакс".

В прошлом году правительство Сеула планировало выделить КНДР восемь миллионов долларов через международные гуманитарные учреждения. Однако эта помощь так и не была оказана из-за незначительного прогресса в переговорах по денуклеаризации Северной Кореи и глобальных санкций в отношении коммунистического режима.