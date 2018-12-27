Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев, чьим голосом говорили Вин Дизель, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне, умер в возрасте 65 лет.

Матвеев озвучивал героев Мела Гибсона в картинах "Смертельное оружие" и "Безумный Макс", Сильвестра Сталлоне - в "Танго и Кэш" и "Кобре", Вина Дизеля - в "Хрониках Риддика" и "Спасти рядового Райана". Также он был закадровым голосом программ "Дорожный патруль", "Час пик" и "Петровка, 38". Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни, передает РИА Новости.

О причинах смерти актера информация не поступала.