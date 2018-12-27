Средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" значений

В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" 2,34 миллионов рублей, что на 15,5 процента больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные НБКИ.

Размер кредита в сравнении с прошлым годом вырос на 315,3 тысяч рублей. В ноябре прошлого года россияне брали около 2,03 миллионов рублей в ипотеку на приобретение жилья.

Самый большой размер среднего кредита в Москве - 4,48 миллиона рублей, Московской области - 3,36 миллиона рублей, Санкт-Петербурге - 3,00 миллиона рублей, а также в Хабаровском (2,76 миллиона рублей) и Приморском (2,62 миллиона рублей) краях.

За год размер ипотечного кредита больше всего вырос в Воронежской области (+37,6%) и Хабаровском крае (+28,7%). Также больше стали брать в ипотеку в Тульской области, Республике Татарстан и Чувашской Республике.