Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.12.2018,  
13:03
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Танк с окнами: легендарный Т-55 освоил новую специальность

Советский Т-55 пригодился в Алжире для создания специальной машины нового типа. Речь идет о ходовом тренажере для подготовки механиков-водителей.

Со старого танка сняли башню с вооружением, а вместо нее установили специальную кабину с окнами. Машина оборудована всем необходимым для повышения качества учебного процесса, например, инструктор имеет возможность переключения управления на себя.

Чтобы исключить возможность повреждения дорожного покрытия гусеницами, их снабдили специальными асфальтоходными башмаками.

Высокий запас хода должны обеспечивать две дополнительные бочки с соляркой.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
САУ "Гвоздика" с необычной навесной защитой замечена в Сирии

Оставили также традиционное бревно для самовытаскивания - мало ли куда загонит машину водитель-новичок.

На вооружении алжирской армии продолжает оставаться около 300 танков данной модификации, причем часть из них представлены достаточно продвинутой версией – Т-55АМВ. Они имеют динамическую защиту, систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.
100-мм пушка, кроме стрельбы обычными снарядами, также может поражать цели управляемой ракетой 9М117. Мощность двигателя повышена до 620 л.с.

Как предполагается, созданный учебный танк может пригодиться также и для подготовки механиков-водителей более современных машин - Т-72 и Т-90, состоящих на вооружении алжирской армии.

Военные эксперты считают, что подобная техника не помешала бы и российским сухопутным войскам. Это позволит сэкономить ресурс боевых машин нового поколения, поступление которых ожидается в ближайшее время.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Фото: Новый военно-транспортный самолет РФ увезли на грузовике 26.12.2018
"Кобра" устарела: защита бронеавтомобиля оказалась недостаточной 25.12.2018
танки
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Тральщик "Валентин Пикуль" завершил вахту в Средиземном море 11:22
Военные юга России получили новейшие танки Т-72Б3 25.12.2018
Модернизацию западных танков поставили под сомнение из-за "Арматы" 24.12.2018
Алжир
Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
Границу с Украиной усилили обновленной бронетехникой 09:48
Ударная мощь: новые фото алжирской версии Т-90СА появились в Сети 16.10.2018
Лучший вариант: почему Алжир выбрал российские Ми-171Ш 11.10.2018