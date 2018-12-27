Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак

Президент США Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак. Американский лидер отметил, что волновался за безопасность своего неожиданного визита на ближний восток.

Впрочем, по словам Трампа, хозяин Белого дома испытывал волнение не за себя, а за свою супругу Меланию и институт президентства в целом. Он добавил, что перелет для президентской четы оказался крайне напряженным, передает РИА Новости. "В самолете были закрыты окна, темнота кромешная", - пожаловался Трамп. "Были ли у меня опасения? Да, опасения были," - резюмировал глава Соединенных Штатов.

Дональд и Меланья Трамп прибыли в Ирак с необъявленным визитом. Поездка стала первым визитом Трампа в "горячую точку". Глава Белого дома повстречался в Ираке с военными и поблагодарил их за службу.