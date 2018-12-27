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Рубрика: В мире

Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак. Американский лидер отметил, что волновался за безопасность своего неожиданного визита на ближний восток.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Впрочем, по словам Трампа, хозяин Белого дома испытывал волнение не за себя, а за свою супругу Меланию и институт президентства в целом. Он добавил, что перелет для президентской четы оказался крайне напряженным, передает РИА Новости. "В самолете были закрыты окна, темнота кромешная", - пожаловался Трамп. "Были ли у меня опасения? Да, опасения были," - резюмировал глава Соединенных Штатов.

Дональд и Меланья Трамп прибыли в Ирак с необъявленным визитом. Поездка стала первым визитом Трампа в "горячую точку". Глава Белого дома повстречался в Ираке с военными и поблагодарил их за службу.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Дональд Трамп Операция США в Ираке
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