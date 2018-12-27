Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи"

Скандал вокруг потасовки фанатов "Интера" и "Наполи" перед вчерашним матчем этих команд получил печальное продолжение. Как сообщает Corriere della Sera, в больнице скончался болельщик "Интера", которого минувшим вечером сбил микроавтобус с фанатами неаполитанской команды.

Перед игрой произошли столкновения фанатов, в ходе которых четверо поклонников "Наполи" возле стадиона получили ножевые ранения. Со стороны болельщиков "Интера" пострадавшим оказался тот самый мужчина, попавший под фургон. Он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии. Травмы оказались слишком серьезны - несмотря на усилия врачей, 35-летний Даниэле Белардинелли не выжил.

Да и сама игра, к слову, получилась скандальной. "Интер" одержал победу со счетом 1:0, при этом двое игроков "Наполи" по ходу матча получили красные карточки. Один из них - Калиду Кулибали - был удален за саркастические аплодисменты в адрес арбитра. Темнокожего футболиста, впрочем, можно понять: в течение почти всего времени, что он находился на поле, в его адрес со стороны фанатов "нерадзурри" гремели оскорбления расистского характера.

Сам Кулибали после игры заявил, что гордится цветом своей кожи. Многие футболисты высказались в его поддержку, в том числе, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы три раза просили судью остановить игру из-за расистских выкриков, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти. - По стадиону были объявления, но матч все равно продолжался. В следующий раз в такой ситуации мы просто уйдем с поля, даже если нам присудят поражение. Конечно, Кулибали нервничал, это естественно. Этот инцидент очень плох и для нас, и для всего итальянского футбола".