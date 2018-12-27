Новости

Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
Между Крымом и Кубанью запустят электропоезда 14:25
Почти 90 процентов поездов в Каталонии разрисованы граффити 14:17
Пушкинский музей и "Республика" выпустили совместную коллекцию 14:17
Бизнес предложил стимулировать спрос продуктовыми карточками 14:14
В следующем году ярмарка Non/fiction пройдет в Гостином дворе 14:10
ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже 14:05
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года 14:00
Жена Марата Башарова опровергла сообщения о том, что муж ее избил 13:55
В Подмосковье обнаружена крупнейшая нарколаборатория 13:54
На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа 13:50
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель 13:46
В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка 13:43
Ряд регионов выдвинул Александра Дюкова на пост президента РФС 13:41
Названа предварительная причина пожара на шахте в Соликамске 13:30
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 13:29
В Башкирии четыре фуры столкнулись на трассе М7 13:24
Жителя Перми заподозрили в убийстве супруги 13:20
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 14:58
Рубрика: Спорт

Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи"

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Скандал вокруг потасовки фанатов "Интера" и "Наполи" перед вчерашним матчем этих команд получил печальное продолжение. Как сообщает Corriere della Sera, в больнице скончался болельщик "Интера", которого минувшим вечером сбил микроавтобус с фанатами неаполитанской команды.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Месси рассказал о соперничестве с Роналду

Перед игрой произошли столкновения фанатов, в ходе которых четверо поклонников "Наполи" возле стадиона получили ножевые ранения. Со стороны болельщиков "Интера" пострадавшим оказался тот самый мужчина, попавший под фургон. Он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии. Травмы оказались слишком серьезны - несмотря на усилия врачей, 35-летний Даниэле Белардинелли не выжил.

Да и сама игра, к слову, получилась скандальной. "Интер" одержал победу со счетом 1:0, при этом двое игроков "Наполи" по ходу матча получили красные карточки. Один из них - Калиду Кулибали - был удален за саркастические аплодисменты в адрес арбитра. Темнокожего футболиста, впрочем, можно понять: в течение почти всего времени, что он находился на поле, в его адрес со стороны фанатов "нерадзурри" гремели оскорбления расистского характера.

Сам Кулибали после игры заявил, что гордится цветом своей кожи. Многие футболисты высказались в его поддержку, в том числе, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы три раза просили судью остановить игру из-за расистских выкриков, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти. - По стадиону были объявления, но матч все равно продолжался. В следующий раз в такой ситуации мы просто уйдем с поля, даже если нам присудят поражение. Конечно, Кулибали нервничал, это естественно. Этот инцидент очень плох и для нас, и для всего итальянского футбола".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР