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Ушанки, медведь, водка: вышел трейлер комедии "Как я стал русским"

Новости
    27.12.2018, 11:24
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ушанки, медведь и алкогольная рулетка - в трейлере российско-китайской комедии "Как я стал русским".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова

В сети появился трейлер российско-китайской комедии от двух режиссеров - Акаки Сахелашвили и Ся Хао, сценарий которого является полнометражной адаптацией одноименного ситкома 2015 года, где в роли иностранца выступал американец.

Сюжет не особо претерпел изменения и выглядит следующим образом:

"Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете".

В ролях: Дун Чан (китаец Пен), Елизавета Кононова (Ира Платонова), Виталий Хаев (Анатолий Анатольевич Платонов), Грант Тохатян (Рубен), Сергей Чирков.

В прокате РФ с 7 февраля.

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