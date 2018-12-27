Успешно испытан боевой блок стратегической ракеты УР-100Н УТТХ под названием "Авангард". Кстати, Владимир Путин приехал в Национальный центр управления обороной, чтобы лично наблюдать за пуском ракеты УР-100Н УТТХ с боеголовкой "Авангард". Это первая в мире боеголовка, способная лететь в атмосфере с гиперзвуковой скоростью на межконтинентальные расстояния. Парадокс в том, что гиперзвукового двигателя нет - пока лишь идут его испытания - а проблема гиперзвукового полета решена.

Именно это и вызвало реакцию недоверия. Действительно, лететь длительное время в атмосфере со скоростью, в десятки раз превышающей звуковую, да еще и маневрировать, для современной ракетной техники кажется действительно невозможно. Как же российским конструкторам удалось этого достичь?

Так и хочется сказать словами великого сыщика: элементарно, Ватсон. Еще в 1970-х годах в СССР практически создали космический истребитель "Спираль". Название "Спираль" было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Хотя уникальный по всем параметрам космический истребитель, испытания которого проходили весьма успешно, на вооружение так и не стал, наработки остались. Они, скорее всего, и послужили основой для "Авангарда".

По элементной базе мы в чем-то отстаем от Запада, но при этом наши конструкторы умудряются создавать лучшее в мире оружие

Конечно, конструкция этой боеголовки и ее характеристики пока строго секретны. Но можно предположить, как все-таки она летает. Баллистическая ракета УР-100Н УТТХ выводит боеголовку на околоземную орбиту. Она может находиться в космосе достаточно долго, совершая виток за витком вокруг Земли. В урочное время "Авангард" входит в плотные слои атмосферы и летит к обозначенной цели. Причем войти в атмосферу он может за тысячи километров от объекта, который должен быть уничтожен. И дальше лететь к нему по той же спиральной траектории, как когда-то космический истребитель.

Поскольку боеголовка, естественно, одноразовая, то теплозащита может быть не такой мощной, как у "Спирали" или многоразового "Бурана". Соответственно, боевая часть как раз может быть очень мощной.

Так что и нашим ракетчикам, и руководству страны есть чем гордиться. А вот недругам России поводов для радости нет.

На Западе были уверены, что гиперзвуковой двигатель они создадут раньше нас - с технической точки зрения это действительно очень сложная задача. И гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе ракеты, у них появятся раньше. Никто не ожидал поистине авангардного конструкторского креатива русских инженеров.

По элементной базе в конце ХХ века мы отставали от США - это факт. Но при этом нашим конструкторам удавалось создавать такие образцы вооружения, которые в реальности оказывались лучшими в мире. Как рассказывал мне покойный создатель ракетного оружия Сергей Павлович Непобедимый, когда в его КБ доставили захваченный в Афганистане "Стингер", он сразу понял - скопировать его невозможно. Именно в силу отсталости нашей элементной базы. Зато под руководством Непобедимого был сделан переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", который по своим характеристикам "Стингер" превзошел полностью.

Точно так же у нас появились С-300, по начинке, может быть, и уступавшие американским системам ПВО, а по боевым характеристикам полностью их превзошедшие. И истребитель-перехватчик МиГ-25 ни одна из зарубежных самолетостроительных фирм повторить не смогла, не говоря уже о МиГ-31.