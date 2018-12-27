В Японии казнены два преступника

В тюрьме города Осака повешены двое осужденных преступников. Их имена, а также преступления, за которые они были казнены, и другие подробности - пока не сообщаются.

По данным телеканала NHK, приговоры к повешению приводятся в исполнение только после письменного приказа министра юстиции страны. Японская ассоциация адвокатов требует отмены смертной казни и замены ее на пожизненное заключение, пишет ТАСС.

Между тем, при нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ уже 36 смертных приговоров были приведены в исполнении. Так в июле, в Японии были повешены 13 боевиков и руководителей экстремистской секты "Аум Синрике" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумото. Они были казнены за организацию серии убийств.