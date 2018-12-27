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Рубрика: Общество

Звезды падают

Стало модным выставлять свое богатство напоказ в соцсетях
Текст: Сюй Линь
Российская газета - Спецвыпуск №7757 (294)
Фотографии пожарного из провинции Цзянси собрали в сети больше 18 миллионов просмотров. На снимке он лежит на животе перед пожарным автомобилем - рядом с огнетушителем, лафетным стволом и дыхательным аппаратом.
Фото: China Daily Фото: China Daily
Фото: China Daily

Сотрудник пожарной службы принял участие в челлендже "падающие звезды", участники которого фотографируются лежа в окружении разных принадлежащих им вещей, будь то предметы роскоши или инструменты для работы.

Немало лайков собрали и другие фотографии, среди которых техник с ремонтным оборудованием, офицер связи с камерами, спутниковыми телефонами и дроном, и другие.

В китайский соцсетях челлендж "падающие звезды" с условным девизом "выставлять свое богатство напоказ" очень быстро стал вирусным. Почти один миллион китайцев выложили свои фотографии в соцсети Sina Weibo с соответствующим хештегом, который уже собрал 2 миллиарда 220 миллионов просмотров. Среди хитов есть даже фото смельчаков, которые изображают, будто они вывалились из частного самолета или машины.
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Фоточеллендж становится новым мировым трендом, и в Китае он обрел особый смысл: люди из разных сфер, организаций и государственных структур привлекают внимание к своей работе, демонстрируя вещи и оборудование, которыми они пользуются каждый день.

Студенты позируют с учебниками и разными учебными принадлежностями, вплоть до кисточек для рисования. Полицейские, военные и юристы показывают свои рабочие места, что сближает их с людьми, которые делятся своими хобби, выкладывая, например, фото медалей за пробег марафона.

Ведущий микроблога пожарного расчета в провинции Цзянси и аккаунта о пожарной безопасности в соцсети WeChat Ли Дэлян говорит: "Людям всегда интересно узнать про наше оборудование. Оно - самое ценное, что есть у пожарных и чем они могут похвастаться". По мнению Ли Дэляна, такой фоточеллендж - разумный способ рассказать о пожарной безопасности, и интернет-пользователям он очень нравится.

Писатель Лю Тун "упал" с экземплярами нового романа. Фото: China Daily

В микроблоге газеты "Жэньминь жибао" отмечается: несмотря на то, что почти все фотографии этого жанра постановочные, на них изображена реальная жизнь людей. Таким способом молодежь выражает любовь к своей работе. Связанные с выбранной профессией стремления позволяют молодым людям чувствовать себя богатыми.

Студентка третьего курса Шэньсийского педагогического университета 20-летняя Чэнь Цзясинь, которая ведет микроблог университета, говорит: "Студентам очень нравится этот челлендж, они сами вызываются позировать для фотографий". Молодым людям интересны такие насущные темы, как учеба, новости общества, знаменитости и игры, говорит Чэнь.

Работник метро демонстрирует свои рабочие инструменты. Фото: China Daily

Престижный Шанхайский университет транспорта стал еще более популярен благодаря фотографии программиста, лежащего на полу рядом с портфелем и разноцветными рубашками в клетку, которые считаются неофициальной униформой программистов.

Писательница Жао Сюемань сфотографировалась лежащей на своих книгах, а писатель Лю Тун ловко "упал" с экземплярами своего нового романа, воспользовавшись идеальной возможностью "раскрутиться". Глава отдела маркетинга компании Xiron Books Сяо Яо сама предложила Лю эту идею, а затем и разместила его фотографии в своей ленте в соцсети WeChat. Сяо уверена, что челлендж "падающая звезда" - не более чем преходящее увлечение и "лекарство от скуки" для людей, которые стараются таким способом разнообразить повседневную жизнь. Однако для писателей это возможность рассказать читателям о новой книге оригинальным способом, говорит Сяо, добавляя, что "это ломает стереотипы о книгоиздании: читатели узнают, что работа редактора может быть веселой". "Книжный редактор должен уметь работать в режиме многозадачности, - подчеркивает Сяо Яо. - Работы много, и нужно общаться со множеством людей".

Фото: depositphotos.com
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В то же время даже великие возможности интернета не смогут сделать плохую книгу хорошей. "Содержание книги всегда имеет значение, - уверена Сяо. - Только действительно хорошие книги находят читателей, тем самым оказывая свое влияние на общество. Поэтому мы с большой осторожностью используем такие яркие способы продвижения, как челлендж. Очень непросто "взращивать" качественные книги и при этом делать все возможное, чтобы правильно продвигать их онлайн".

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