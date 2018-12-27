В Мексике во время праздника были застрелены пять членов одной семьи

Сразу пять человек были застрелены в мексиканском Акапулько во время празднования Рождества. Преступники подъехали к частному дому в районе Арболедас и открыли огонь по людям во дворе.

В результате погибли четверо мужчин и двухлетний мальчик. Их тела полицейские обнаружили рядом с праздничным столом, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Milenio.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных в Мексике с точки зрения преступности. Здесь идет война за контроль над транзитом наркотиков. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей.

Тем не менее, Акапулько является одним из пяти крупнейших мексиканских курортов, который привлекает миллионы туристов каждый год. В дни рождественских каникул местные отели и пляжи переполнены отдыхающими.