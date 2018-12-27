Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта

Ведущие популярной телевизионной программы о путешествиях "Орел и Решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев разместили в официальном Instagram шоу видеообращение, в котором сообщили о скором закрытии проекта. Заметив, что когда-то этот момент должен был настать.

"5382... (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ вместе с нами!", - гласит сообщение.

В видео - слезы благодарности зрителям. "Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю!" - сказала Анастасия.

"Орел и Решка: Перезагрузка" был запущен в прошлом году. Первым соведущим Ивлевой стал Антон Птушкин, которого далее сменил Ковалев.

По сюжету шоу каждые выходные его ведущие отправлялись в различные города мира. При этом, по правилам, один из них должен был прожить субботу и воскресенье на сто долларов, а второй мог тратить неограниченные средства с "золотой карты". А чтобы решить, кто из них "будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию", перед каждой поездкой бросалась монета.

Ранее вокруг программы разгорелся скандал, когда ведущая Регина Тодоренко заявила, что на самом деле никакой "золотой карты" нет, и безлимитные траты - миф. Впрочем, тут же взяв свои слова назад.