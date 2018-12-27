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Рубрика: В мире

Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена

Текст: Александр Ленин

Виктор Бут, который отбывает наказание в одной из американских тюрем, не обсуждал с властями США возможность своего обмена.

"Такая возможность не обсуждалась, таких разговоров у меня не было с представителями США", - заявил он во время публичного телефонного разговора, выдержки из которого приводит ТАСС.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Россиянин подчеркнул, что представители Вашингтона через предоставленных ему адвокатов предлагали дать показания против российских властей, в том числе рассказать о якобы существующей коррупции в Кремле.

По словам Бута, "они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления "зеленой карты". При этом он подчеркнул, что не собирается идти на какие-либо сделки с американскими властями ради своего освобождения.

Напомним, что Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия. В 2010 году Бута экстрадировали в США. Спустя два года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в 15 миллионов долларов.

В мире США Дело Виктора Бута
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