Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 16:05
Рубрика: В мире

Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами

Текст: Юрий Ершов

Власти Германии рассматривают инициативу бундесвера о вербовке в свои ряды иностранцев из государств Европейского союза, сообщают немецкие СМИ.

Дело в том, пояснил журналистам генеральный инспектор бундесвера ФРГ Эберхард Дорн (самый высокопоставленный военнослужащий армии страны - прим. ред.), что вооруженным силам страны явно не хватает собственных кадров. К примеру, военврачей или программистов. И вообще министерству обороны в условиях дефицита кадров следует подумать об укреплении и других подразделений. Поэтому привлечение квалифицированных специалистов из стран ЕС, уверен Дорн, является оптимальным решением вопроса.

Фото: REUTERS/ Thilo Schmuelgen
В Германии закрыли последнюю угольную шахту

Между тем федеральное правительство, пишет еженедельник Spiegel, уже ознакомило с планами бундесвера своих партнеров по ЕС. Большинство из них, особенно восточноевропейские коллеги, по информации издания, отнеслись к этим намерениям весьма сдержанно. Например, Болгария чуть ли не встревожена возможным рекрутированием и отъездом в Германию своих специалистов.

Spiegel приводит интересные данные, на которые могут ссылаться в европейских столицах: на сегодня в Германии проживают 530 тысяч граждан из других стран ЕС в возрасте от 18 до 30 лет. Солидный потенциал для пополнения бундесвера.

Ответственный за вербовку в армию Ханс-Петер Бартельс тем временем заявил журналистам, что в привлечении в бундесвер граждан ЕС не видит ничего необычного. Ведь, сказал он, у них уже служат солдаты с миграционным будущим и двойным гражданством.

Судя по всему, в министерстве обороны ФРГ планы бундесвера сопротивления не встретят. Так, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в интервью дюссельдорфской газете "Райнише пост" заявила, что к 2025 году число военнослужащих с нынешних 182 тысяч необходимо увеличить до 203 тысяч.  Видимо, в том числе и за счет иностранцев.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"