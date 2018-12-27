Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами

Власти Германии рассматривают инициативу бундесвера о вербовке в свои ряды иностранцев из государств Европейского союза, сообщают немецкие СМИ.

Дело в том, пояснил журналистам генеральный инспектор бундесвера ФРГ Эберхард Дорн (самый высокопоставленный военнослужащий армии страны - прим. ред.), что вооруженным силам страны явно не хватает собственных кадров. К примеру, военврачей или программистов. И вообще министерству обороны в условиях дефицита кадров следует подумать об укреплении и других подразделений. Поэтому привлечение квалифицированных специалистов из стран ЕС, уверен Дорн, является оптимальным решением вопроса.

Между тем федеральное правительство, пишет еженедельник Spiegel, уже ознакомило с планами бундесвера своих партнеров по ЕС. Большинство из них, особенно восточноевропейские коллеги, по информации издания, отнеслись к этим намерениям весьма сдержанно. Например, Болгария чуть ли не встревожена возможным рекрутированием и отъездом в Германию своих специалистов.

Spiegel приводит интересные данные, на которые могут ссылаться в европейских столицах: на сегодня в Германии проживают 530 тысяч граждан из других стран ЕС в возрасте от 18 до 30 лет. Солидный потенциал для пополнения бундесвера.

Ответственный за вербовку в армию Ханс-Петер Бартельс тем временем заявил журналистам, что в привлечении в бундесвер граждан ЕС не видит ничего необычного. Ведь, сказал он, у них уже служат солдаты с миграционным будущим и двойным гражданством.

Судя по всему, в министерстве обороны ФРГ планы бундесвера сопротивления не встретят. Так, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в интервью дюссельдорфской газете "Райнише пост" заявила, что к 2025 году число военнослужащих с нынешних 182 тысяч необходимо увеличить до 203 тысяч. Видимо, в том числе и за счет иностранцев.