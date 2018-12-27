Закон Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 19 декабря 2018 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета края на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета края в сумме 58 433 964,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 24 677 796,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета края в сумме 58 433 964,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета края на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета края на 2020 год в сумме 51 300 341,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 52 931 650,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 16 053 062,2 тыс. рублей и 14 834 782,4 тыс. рублей соответственно;

2) общий объем расходов бюджета края на 2020 год в сумме 51 300 341,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 056 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 52 931 650,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 227 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета края и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета края

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета края - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти и иных федеральных государственных органов, федеральных государственных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

2. Утвердить перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета края - органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону края.

Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону края.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно приложению 3 к настоящему Закону края.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета края на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону края.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края от доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Забайкальского края, на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону края.

Статья 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 24 677 796,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 16 053 062,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 14 834 782,4 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить в составе общего объема расходов бюджета края:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону края;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону края;

3) ведомственную структуру расходов бюджета края на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону края;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 4 907 003,7 тыс. рублей с распределением согласно приложению 17 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 4 178 285,4 тыс. рублей и 4 239 891,6 тыс. рублей соответственно с распределением согласно приложению 18 к настоящему Закону края;

5) размер Резервного фонда Забайкальского края на 2019 год в сумме 1 959 088,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 833 760,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 847 275,0 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства Забайкальского края на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края на 2019 год в сумме 5 413 455,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 437 089,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 568 262,2 тыс. рублей;

8) бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год в сумме 3 679 452,3 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 3 144 571,8 тыс. рублей и 3 214 001,2 тыс. рублей соответственно согласно приложению 20 к настоящему Закону края.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Забайкальского края в 2019 году

1. Установить размер индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 101-ЗЗК "О пособии на ребенка в Забайкальском крае", с 1 июля 2019 года 1,042.

2. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 и частью 12 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", с 1 июля 2019 года 1,042.

3. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронат, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 71 Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года № 167-ЗЗК "О патронате", с 1 июля 2019 года 1,042.

4. Установить размер индексации стоимости услуг по погребению и ее предела, предусмотренных абзацами первым и вторым части 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 246-ЗЗК "О стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших", с 1 февраля 2019 года 1,042.

5. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 315-ЗЗК "О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей", с 1 июля 2019 года 1,042.

6. Установить размер индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицу, изъявившему желание создать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и заключившему договор о создании приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренной частью 1 статьи 7 Закона Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 609-ЗЗК "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае", с 1 июля 2019 года 1,042.

7. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Забайкальского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 июля 2019 года 1,042.

8. Установить норматив расходов на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края, на один учебный день на каждого обучающегося в течение учебного года в размере 19 рублей.

9. Увеличить с 1 октября 2019 года в 1,042 раза размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края, а также размеры ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых законами Забайкальского края предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, согласно приложению 21 к настоящему Закону края.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону края.

Статья 9. Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций местным бюджетам из бюджета края

1. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере образования, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одну штатную единицу специалиста, осуществляющего администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования, - 127 300 рублей.

2. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в расчете на одного заявителя в год - 500 рублей.

3. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение государственных полномочий органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одно поселение - 17 500 рублей.

4. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив финансовых затрат на техническую поддержку и обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, исходя из стоимости ежемесячного обслуживания программного обеспечения в каждом поселении, входящем в состав муниципального района, и в муниципальном районе - 200 рублей.

5. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов норматив для определения размера доплаты к заработной плате должностному лицу, осуществляющему государственные полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, за один муниципальный нормативный правовой акт, включенный в регистр муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, - 38 рублей 44 копейки.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета края в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов для городских поселений (включая городские округа) в размере 149 рублей, сельских поселений в размере 147 рублей на одного жителя.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1,5.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов, на 2019 год в сумме 17 543 741,8 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону края и плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 14 286 675,5 тыс. рублей и 13 919 749,9 тыс. рублей соответственно согласно приложению 25 к настоящему Закону края, в том числе:

1) с распределением на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону края, на 2020 год и 2021 год согласно приложению 27 к настоящему Закону края;

2) на предоставление дотаций:

а) бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование п. Горный в связи с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 2019 год в сумме 28 778,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 263,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 22 568,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 105 755,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 83 651,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 82 519,5 тыс. рублей.

Порядок предоставления дотации, указанной в настоящем подпункте, устанавливается Правительством Забайкальского края;

3) на предоставление субсидий:

а) бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 343 000,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 143 000,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств дорожного фонда Забайкальского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт на 2019 год в сумме 113 816,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 63 477,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 133 225,6 тыс. рублей;

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 2019 год в сумме 327 701,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 196 179,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 146 179,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год в сумме 690 737,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 687 564,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 687 272,7 тыс. рублей;

бюджету муниципального района "Борзинский район" на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на объект "Строительство автомобильной дороги п.г.т. Шерловая гора - с. Приозерное" Борзинского района на 2019 год в сумме 78 738,5 тыс. рублей;

в) бюджетам муниципальных районов и городских округов на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 143 672,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 143 757,7 тыс. рублей;

г) бюджету муниципального района "Каларский район" на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, на 2019 год в сумме 42 753,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 52 785,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 62 803,7 тыс. рублей;

д) бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности на 2019 год в сумме 65 717,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 68 113,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 38 091,5 тыс. рублей;

е) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на реализацию Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года № 472-ЗЗК "О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское - административного центра Агинского Бурятского округа Забайкальского края" на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

ж) бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 549,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 39 014,2 тыс. рублей;

з) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2019 год в сумме 38 756,3 тыс. рублей;

и) бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год в сумме 330 552,5 тыс. рублей;

к) бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 32 846,1 тыс. рублей;

л) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019 год в сумме 386 398,4 тыс. рублей;

4) на предоставление субвенции бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 330,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 343,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 360,3 тыс. рублей;

5) на предоставление иных межбюджетных трансфертов:

а) бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края на 2019 год в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 255,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 255,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана" на 2019 год в сумме 38 432,3 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 32 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 33 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2019 году

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Забайкальского края, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются за счет средств бюджета края на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях:

1) осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) осуществления завоза продукции (товаров) в населенные пункты Забайкальского края, отнесенные Правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);

3) осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

4) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Забайкальского края;

5) оказания услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края;

7) осуществления деятельности редакциями периодических печатных изданий;

8) осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края;

9) реализации мероприятий в сфере занятости населения Забайкальского края;

10) осуществления специализированной службой по вопросам похоронного дела погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, и умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также погребения в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов

1. Правительство Забайкальского края вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета края на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края, - по ставке 0 процентов.

Статья 13. Предельный объем государственного долга Забайкальского края и объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить предельный объем государственного долга Забайкальского края на 2019 год в сумме 28 088 408,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27 208 716,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25 403 272,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2020 года, 1 января 2021 года и 1 января 2022 года в размере предельного объема государственного долга Забайкальского края, установленного частью 1 настоящей статьи, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Забайкальского края на 1 января 2020 года в сумме 194 500,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 145 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Забайкальского края в 2019 году в сумме 1 334 545,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 411 558,5 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 462 014,7 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом края в 2019 году

Установить, что Правительство Забайкальского края вправе списывать задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом края по средствам, выданным на возвратной основе, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной. Порядок списания указанной задолженности устанавливается Правительством Забайкальского края.

Статья 15. Предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Утвердить Программу государственных гарантий Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону края.

Статья 16. Программа государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону края.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета края в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета края является распределение в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона края:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 17 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 33 247,4 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 13 655,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, для проведения социально значимых для Забайкальского края мероприятий.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 28 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета края без внесения изменений в настоящий Закон края:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и объекты недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Забайкальского края, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета края на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, в рамках одной государственной программы Забайкальского края по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на организацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014−2021 годы)", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов классификации расходов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, в рамках одной государственной программы Забайкальского края по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в целях участия Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации на условиях софинансирования в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников финансирования дефицитов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета края;

13) перераспределение бюджетных ассигнований при установлении фактов ненадлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 июня 2017 года № 255-р "Об ответственности руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, являющихся главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, за неисполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти".

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, отраженные на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в бюджет края в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет на основании решений главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края полномочия получателя средств бюджета Забайкальского края по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Забайкальского края в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на осуществление государственных полномочий Забайкальского края, которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, не в полном объеме, подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета края.

Статья 18. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов", и средств, направляемых на проведение выборов

1. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, а также авансы по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления для оказания поддержки отрасли сельского хозяйства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета края некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на обеспечение ее деятельности, средства, получаемые некоммерческой организацией "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также расчеты, связанные с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства;

3) целевые средства, направляемые на проведение выборов за счет средств бюджета края.

2. При казначейском сопровождении средств, указанных в части 1 настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Министерством финансов Забайкальского края, с отражением на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 19. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства

1. Органы государственной власти Забайкальского края и государственные органы Забайкальского края не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности работников аппаратов органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края и работников государственных учреждений Забайкальского края, за исключением случаев:

1) принятия федеральных законов о наделении субъектов Российской Федерации и (или) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями;

2) увеличения численности работников государственных учреждений Забайкальского края в целях оптимизации расходов на государственное управление.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности работников аппаратов органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов

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