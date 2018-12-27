Закон Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1677-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 19 декабря 2018 года.

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 679 348,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 311 848,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 679 348,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 18 865 890,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 627 380,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 20 099 709,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 851 659,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 18 865 890,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 099 709,9 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

Статья 3

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону края.

Статья 4

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону края.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

Статья 6

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом:

1) в 2019 году согласно приложению 7 к настоящему Закону края;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

2. Межбюджетные трансферты направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2019 год в размере 1 442 654,0 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Забайкальского края в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Забайкальского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 8

Установить, что доходы, поступающие на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом края, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, за исключением целевых средств, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2019 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Закона края, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.

Статья 10

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 11

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов

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