Закон Челябинской области от 27 декабря 2018 года № 853-ЗО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 47 998 856,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 47 910 783,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 47 998 856,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 51 556 579,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 51 468 506,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 54 870 468,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 54 782 395,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 51 556 579,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 54 870 468,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 3;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 5;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 7;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2019 год в размере 3 700 000,0 тыс. рублей, в том числе направляемых на цели в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи в сумме 474 600,0 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 45 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 4 000 000,0 тыс. рублей и 4 300 000,0 тыс. рублей соответственно для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Челябинской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

Установить, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда, связанных с особенностями исполнения бюджета Фонда, для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является изменение бюджетной классификации Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

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