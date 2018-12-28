Киев подведет итоги военного положения

В пятницу в Киеве состоится правительственное совещание на уровне силовых ведомств, на котором будут подведены итоги военного положения. Его срок действия истек в среду. Это подтвердил советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

Чиновник отметил, что совещание пройдет в закрытом режиме. При этом СМИ не исключают, что военное положение или некоторые из мер, им предусмотренных, будут пролонгированы. Напомним, что украинские власти ввели его сроком на 60 дней (но затем сократили до 30-ти) после инцидента в Керченском проливе, где, как настаивают в Москве, два военных корабля ВМС Украины с буксиром нарушили госграницу РФ, а их экипаж был задержан погранслужбой ФСБ. Почти сразу на Украине был введет запрет на въезд всех граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Таким образом, на территорию республики в течение месяца не пропустили около полутора тысяч россиян, в том числе через белорусско-украинскую границу. За это время Киев также перебросил десантно-штурмовые подразделения к побережью Азовского и Черного морей.