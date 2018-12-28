Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР

Минфин вдвое увеличил максимальный совокупный лимит страховой ответственности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), сообщает Российский экспортный центр (ЭКСАР входит в его группу).

Договор о прямой госгарантии на сумму до 20 миллиардов долларов на период до 31 декабря 2042 года подписан 27 декабря. Предоставление экспортной гарантии в таком объеме - крупнейший шаг по господдержке несырьевого экспорта за всю постсоветскую историю. Госгарантии обеспечат выполнение принятых агентством обязательств в рамках договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций, договоров перестрахования, договоров поручительства и независимых гарантий.

"Повышение финансовой устойчивости Агентства - важный сигнал экспортерам, - отметил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. - РФ готова брать на себя риски по обеспечению внешнеторговой деятельности. Принимая новые обязательства, ЭКСАР значительно наращивает страховую поддержку российского экспорта, что существенно повышает конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках".