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Рубрика: Экономика

Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР

Текст: Игорь Зубков

Минфин вдвое увеличил максимальный совокупный лимит страховой ответственности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), сообщает Российский экспортный центр (ЭКСАР входит в его группу).

Фото: Depositphotos.com
Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

Договор о прямой госгарантии на сумму до 20 миллиардов долларов на период до 31 декабря 2042 года подписан 27 декабря. Предоставление экспортной гарантии в таком объеме - крупнейший шаг по господдержке несырьевого экспорта за всю постсоветскую историю. Госгарантии обеспечат выполнение принятых агентством обязательств в рамках договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций, договоров перестрахования, договоров поручительства и независимых гарантий.

"Повышение финансовой устойчивости Агентства - важный сигнал экспортерам, - отметил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. - РФ готова брать на себя риски по обеспечению внешнеторговой деятельности. Принимая новые обязательства, ЭКСАР значительно наращивает страховую поддержку российского экспорта, что существенно повышает конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках".

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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