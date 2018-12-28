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Опрос: россияне рассказали, какое кино любят смотреть

Наше кино
    28.12.2018, 12:40
Текст:   Владимир Емельяненко

Безоговорочным лидером кинематографических пристрастий соотечественников остается отечественное кино: по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство сограждан - 83 процента - предпочитают смотреть российские фильмы.

Тематические предпочтения зрителей таковы: 27 процентов выбирают военные фильмы, 26 процентов - мультфильмы, 25 процентов - кинокомедии.

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
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Военные ленты чаще других выбирают люди в возрасте от 45 до 59 лет и старшее поколение - от 60 лет и старше. 25-34-летние (до 40 процентов) несколько неожиданно выбор делают в пользу сказок и мультфильмов, а комедии выбирают молодые люди в возрасте от 18 и до 24 лет.

При этом снижается доля тех, кто смотрит мультфильмы и комедии, и растет доля зрителей, выбирающих детективы. Число последних в 2018 году выросло на 22 процента относительно 13 процентов в 2017 году. Среди других жанровых предпочтений: 16 процентов смотрят драмы, 15 процентов - приключенческие фильмы, 10 процентов - мелодрамы, 10 процентов - триллеры и фильмы ужасов, 9 процентов - боевики (как правило, мужчины).

После России, которая занимает первое место в рейтинге предпочтений по странам или национальным кинематографам (83 процента), идут следующие страны: второе место - США (40 процентов), третье - Франция (15 процентов), четвертое - Великобритания (8 процентов) , пятое - Индия (6 процентов).

- Структура потребления кино меняется, - комментирует итоги опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. - Но очевидно главное - выраженные предпочтения в отношении российского кинематографа.

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