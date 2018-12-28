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От рака умер писатель Амос Оз

Литература
    28.12.2018, 18:10
Текст:   Олег Усков
Фото: AFP/ MARC TIRL / DPA Фото: AFP/ MARC TIRL / DPA
Фото: AFP/ MARC TIRL / DPA

Именитый израильский писатель - один из наиболее влиятельных в стране - и журналист Амос Оз скончался сегодня на восьмидесятом году жизни в Иерусалиме.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, ссылаясь на дочь прозаика, преподавателя истории в Университете Хайфы Фанию, причиной смерти лауреата множества литературных премий стал рак, с которым Амос сражался долгие годы.

Оз (настоящая фамилия Клаузнер) родился в 1939 году в Иерусалиме в семьи эмигрантов из Восточной Европы. Его отец изучал историю и литературу, работал библиотекарем.

Публиковаться начал в шестидесятых. Изучал философию и литературу в Еврейском университете и в Оксфордском университете. Преподавал в школе кибуца и в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Принимал участие в вооруженных конфликтах. Что осветил в многочисленных эссе.

Книги Оза переведены на почти сорок языков. Его роман "Мой Михаэль" 1968 года включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века.

В этом году Оз стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература". 

В 2015-м на экраны вышла сдержанно встреченная экранизация "Повести о любви и тьме", байопик, в котором сыграла главную роль Натали Портман. Она же выступила режиссером и сценаристом картины о первых годах существования государства Израиль.  

Ранее были экранизированы новеллы Оза "Маленький предатель" - с Альфредом Молиной, и прославленный "Мой Михаэль".

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