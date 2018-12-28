Пьяная мачеха Линдси Лохан попыталась угнать автобус

36-летняя Кейт Лохан, мачеха 32-летней актрисы и певицы Линдси Лохан, была арестована в США после того, как в пьяном виде пыталась угнать автобус, при этом напав на водительницу транспортного средства.

Рождественскую историю рассказал канал WFMZ, уточняя, что выпившая Кейт подралась с шофером после того, как пропустила свою остановку. Она вытащила жертву с водительского места и сама попыталась вести.

В результате пассажирам пришлось пресекать ее поползновения, параллельно звоня в полицию.

Инцидент произошел в городе Лоуэр-Макунги-Тауншип, штат Пенсильвания, во второй половине дня во вторник. А уже на следующий день против Лохан был выдвинут ряд обвинений, включающий пьяное вождение коммерческого автотранспорта, хулиганство и сексуальные домогательства.

Кейт была освобождена из застенков после того, как внесла 10 процентов от 2 500 долларов, назначенных в качестве залога. Предварительные слушания по ее делу состоятся 3 января.

Отмечается, что Лохан живет во Флориде и пока неясно, что она делала такой пьяной в Лоуэр-Макунги-Тауншипе. Впрочем, есть сведения, что там проживает кто-то из ее родственников.

Телеперсона Кейт Лохан (Мэйджор) - относительно новая (поженились в 2014-м) пассия скандального актера, бизнесмена и также телеперсонажа Майкла Лохана, отца Линдси. При этом известно, что Кейт и Линдси крепко не ладят. Сообщалось, в частности, что Линдси пыталась применять к мачехе методы физического воздействия. Тем страшно расстраивая папу. Который и сам в плане буйства и всевозможных эскапад очень всегда преуспевал, кстати.