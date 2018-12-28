Путин поговорил по телефону с президентами Финляндии и Киргизии

Президент России провел сегодня два телефонных разговора - с финляндским и киргизским коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Саули Ниинистё по традиции поздравили друг друга с наступающим Новым годом и подвели итоги сотрудничества двух стран.

Также главы государств затронули график предстоящих контактов и обсудили ряд международных вопросов.

С Сооронбаем Жээнбековым российский лидер обсудил вопросы развития российско-киргизского сотрудничества и предстоящие личные контакты. Президенты тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.