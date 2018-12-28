Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье легендарного советского хоккеиста Евгения Зимина, который скончался в пятницу на 72-м году жизни. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Ушел из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх", - говорится в телеграмме в адрес Евгения Зимина - сына спортсмена.

"Евгений Владимирович внес огромный, неоценимый вклад в развитие победных традиций отечественного спорта, воспитание талантливой смены. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей, учеников, всех поклонников хоккея в нашей стране", - отметил Владимир Путин.