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28.12.2018 19:11
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье легендарного советского хоккеиста Евгения Зимина, который скончался в пятницу на 72-м году жизни. Документ опубликован на сайте Кремля.

Фото: kino-teatr.ru
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"Ушел из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх", - говорится в телеграмме в адрес Евгения Зимина - сына спортсмена.

"Евгений Владимирович внес огромный, неоценимый вклад в развитие победных традиций отечественного спорта, воспитание талантливой смены. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей, учеников, всех поклонников хоккея в нашей стране", - отметил Владимир Путин.

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