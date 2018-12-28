Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники

Болезнь не знает праздников и выходных, поэтому в преддверии долгих новогодних каникул в столице стартовал московский марафон "Достучаться до сердец". Каждый может стать его участником и помочь пациентам московских больниц, которые нуждаются в переливании крови. Марафон продлится до июня. Организатор донорской акции - Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Комитета общественных связей Москвы.

В марафоне примут участие донорские студенческие объединения, инициативные группы и некоммерческие организации, социально ответственные бизнес-организации, а также столичные власти - различные департаменты и подведомственные учреждения, медицинские организации. В первой акции донорского марафона, которая прошла 28 декабря в Институте Склифосовского, принял участие департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. С 8:00 утра и до 11:30 в донорском отделении смогли пополнить банк крови все желающие без медицинских противопоказаний. Праздничную атмосферу на донорской акции создали мандарины, воздушные шары, специальные донорские сувениры, викторина о донорстве крови и ее компонентов от сказочных персонажей, поздравления участникам и, конечно, нарядная елка. В результате акции, банк крови Москвы пополнили более 100 доноров, в том числе - свыше 50 сотрудников департамента и подведомственных ему учреждений - Пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы, Московского авиационного центра, Системы 112.

Доноров, особенно с группами крови с отрицательным резус-фактором, ждут в Научно-исследовательском институте на Сухаревской площади и в период новогодних каникул - 4 января. Правда, забор крови пройдет без грандиозного праздника, в рабочем порядке. А ближайшая открытая донорская акция в рамках марафона пройдет 24 января в Общественной палате РФ.

Специалисты напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать перед сдачей крови. За 72 часа нужно отказаться от приема лекарств, за 48 часов воздержаться от употребления алкоголя, за 24 часа - не употреблять жирную, острую и копченую пищу, молочные продукты и яйца, спортивные коктейли, за 1 час - воздержаться от курения и за 5-10 минут до сдачи - выпить сладкий чай. Утром перед сдачей нужно обязательно "правильно" позавтракать - каша на воде, отварная говядина или курица, можно также овощи, фрукты, печенье со сладким чаем. Сам процесс сдачи крови занимает буквально 10-15 минут. Стандартная доза забираемой крови - около 450 мл.

Следовать всем рекомендациям, особенно, в праздники тяжело, но для тех, кто решится, Национальный фонд развития здравоохранения подготовил обзор - где в новогодние праздники можно сдать кровь:

29 декабря

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

Городская клиническая больница №52 - с 8:00 до 14:00

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского - с 8:00 до 11:30

Детская городская клиническая больница св. Владимира - с 9:00 до 12:00

Морозовская областная СПК - с 8:00 до 13:00

РНИМУ им. Н.И. Пирогова - с 8:00 до 11:00

30 декабря

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

Морозовская областная СПК - с 8:00 до 13:00

3 января

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

Городская клиническая больница №52 - с 8:30 до 13:00

Морозовская областная СПК - с 8:00 до 13:00

4 января

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского - с 8:00 до 11:30

5 января

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

6 января

Центр крови им. О.К. Гаврилова - с 8:00 до 13:30, по предварительной записи

Городская клиническая больница №52 - с 8:30 до 13:00

Морозовская областная СПК - с 8:00 до 13:00

Справка "РГ"

Информацию о донорских акциях Московского марафона "Достучаться до сердец" можно найти в онлайн-календаре.