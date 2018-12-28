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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как правильно вести себя в местах массового скопления людей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Какие новогодние каникулы без прогулок по городу? Москва в очередной раз принимает у себя фестиваль "Путешествие в Рождество", и центр столицы в это время года красив как никогда.

При этом даже в праздники нельзя забывать о личной безопасности. Ценные вещи всегда стоит держать под присмотром, не оставляя документы, деньги или телефон в карманах верхней одежды, поскольку в толпе этим могут воспользоваться мошенники.

Фото: Михаил Кухмарь/ТАСС
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Еще один хороший совет - максимально зарядить мобильный телефон, напоминает "Вечерняя Москва". Это позволит оставаться на связи, даже если вы потеряетесь.

На случай экстренной ситуации пригодится помнить о том, что важно слушать указания администраторов и спасателей и не толкаться, чтобы не создавать негативное отношение у окружающих.

Родителям рекомендуется одевать детей в яркую одежду, чтобы они были заметны при большом скоплении людей. При этом лучше держать ребенка перед собой или за руку - так проще не терять его из виду. На всякий случай стоит положить в карман детской одежды записку со своим номером телефона, чтобы полицейские знали, кому звонить, если ребенок потерялся.

Детям тоже стоит помнить элементарные правила безопасности. Например, если ребенок потерялся, он должен знать, что ему можно попросить о помощи только человека в форме (полицейского, охранника) и не соглашаться на помощь посторонних. Когда у ребенка есть мобильный, то лучше сразу позвонить родителям.

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