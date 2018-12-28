Костромскую больницу засудили за отсутствие градусников

Суд в Костромской области оштрафовал Чухломскую Центральную районную больницу за лечение пациентов без необходимого оборудования и лекарств: у врачей не было даже градусников и бинтов, сообщает пресс-служба Чухломского райсуда.

Как выяснили проверяющие Росздравнадзора, в больнице работали врачи, не имеющие необходимой квалификации и дипломов, медпомощь пациентам оказывалась с грубыми нарушениями.

- В большинстве кабинетов отсутствовало необходимое медицинское оборудование, - сообщили в суде.

Отделение скорой помощи не было оборудовано нужными лекарствами и медицинскими изделиями. А некоторые из медикаментов, которые все же удалось обнаружить, оказались с просроченным сроком годности. Работая в таких "спартанских" условиях, чухломские медики были не в состоянии проводить больным необходимые исследования.

Суд признал больницу виновной в нарушении лицензионных требований. Специалисты пришли к выводу, что, работая без оборудования и лекарств, больница создает предпосылки "к возникновению угрозы жизни и здоровью граждан".

По закону за допущенные нарушения больнице грозил штраф от 150 до 250 тысяч рублей. Однако, учитывая крайнюю бедность провинциального лечебного заведения, суд назначил медикам штраф ниже низшего предела - 75 тысяч рублей.

В прошлом году СК возбудил уголовное дело по факту смерти 58-летней жительницы Чухломы, которой местные медики не смогли помочь и отправили на лечение в соседний город Галич. Через день после госпитализации женщина умерла в реанимации от двусторонней пневмонии.

Недовольные качеством жизни и медицинской помощи, жители Чухломы массово покидают город. По данным Костромастата, за десять лет население райцентра сократилось почти на десять процентов.