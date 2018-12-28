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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх: У открывшегося в Москве Синода РПЦ обширная повестка

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Кирилл пообещал обширную повестку последнего в этом году заседания Синода РПЦ.

"Повестка дня обширная, поэтому приступаем немедленно к работе", - сказал он на открытии заседания в Даниловском монастыре.

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Сердечно попривествовав собравшихся, он уточнил, что программа собрания предполагает завершение многих тем, которые обсуждала и исследовала Церковь. Среди них - деятельность синодальных учреждений, решение значительного количества кадровых вопросов, в том числе связанных "с неким изменением в церковной структуре". Речь идет о создании новых церковно-административных единиц в дальнем зарубежье.

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