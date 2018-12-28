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В Калуге отметили 77-ю годовщину освобождения города

28 декабря в Калуге состоялась встреча городского головы Дмитрия Разумовского и главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова с ветеранами ВОВ, посвященная 77-ой годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума
Глава Калуги встретился с педагогами

Александр Иванов поздравил гостей торжественного приема и поблагодарил их за великий подвиг в годы войны и за вклад в восстановление Калуги в послевоенные годы: "Сегодня мы чествуем наших ветеранов в преддверии Нового года, а также 77-й годовщины в освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Среди ветеранов присутствует Почетный гражданин города Калуги Полина Сергеевна Королева, именно она была освободительницей нашего города. Приветствую всех, кто воевал на других фронтах и восстанавливал Калугу после войны".

Андриан Васильевич Заботкин 19 сентября 1943 года был награжден медалью "За отвагу", но заслуженную награду получить не успел. Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский вручил орденскую книжку медали его дочери Лидии Костиковой.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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