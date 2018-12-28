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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон помешал нескольким самолетам приземлиться на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

Самолеты из Москвы и Новосибирска, которые должны были прилететь в пятницу в Петропавловск-Камчатский из-за сильного ветра не стали приземляться в аэропорту Елизово и ушли на запасной аэродром во Владивостоке.

Решение о смене курса экипажи рейсов приняли самостоятельно. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Елизово открыт и готов принимать самолеты.

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"Борт из столицы Приморского края вернулся обратно к себе. Связано это с боковым ветром, порывы которого достигают 23 метров в секунду, и сильной турбулентностью", - рассказал глава регионального минтранса Владимир Каюмов.

О приближении циклона жителей Камчатки предупредили накануне. Сообщалось, что на горных территориях региона становится лавиноопасно.

В связи с непогодой в регионе ограничили движения транспорта. Закрыт отрезок трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково" со 125 по 305 километр. Отменены рейсы пассажирских автобусов из краевой столицы в Мильково и Усть-Большерецк. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в Усть-Большерецк и Октябрьский.

Кроме того, отменены все занятия в учреждениях дополнительного образования, а новогодние мероприятия в школах Петропавловска-Камчатского перенесены на другие дни.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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