Новый аэровокзал на Сахалине примет первых пассажиров в 2020 году

Аэропорт "Южно-Сахалинск" отчитался за год и показал островным журналистам стройку нового терминала.

В аэропорту "Южно-Сахалинск" прошел финальный в 2018 году брифинг для журналистов, а также пресс-тур по стройплощадке нового аэровокзального комплекса главной воздушной гавани Сахалина и Курил. Над его возведением трудятся 12 организаций, 210 человек и 27 единиц техники. В начале 2020 года областная столица сможет принимать пассажиров в новом аэровокзале площадью 40 000 квадратов.

Встреча со СМИ стартовала с пресс-конференции. Генеральный директор АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" Никита Полонский рассказал об основных векторах работы предприятия в уходящем году. Двумя большими направлениями стали вопросы объединения островных аэропортов, а также модернизация аэродромной инфраструктуры воздушной гавани.

Полонский напомнил, что в конце 2016 года к главному аэропорту присоединили четыре малых островных авиаузла. Основное предприятие занималось гармонизацией внутренних процессов в филиалах.

"Мы упорядочили их работу и документы, влили коллективы филиалов в состав объединенного предприятия. Уменьшили затраты и расходы и привели систему в устойчивое положение", - отметил Никита Полонский.

Что касается модернизации аэродромной инфраструктуры аэропорта "Южно-Сахалинск", то здесь предприятие завершило сразу два этапа. Финальный десятый этап стартует в 2019 году. На девятом аэропорт сфокусировался на покрытиях, которые занимают самолеты "Авроры".

"Модернизация позволила диспетчерам более оперативно использовать площади аэродрома для решения текущих задач", - объяснил гендиректор аэропорта.

Журналистам рассказали и показали, как идет строительство нового терминала. Глава аэропорта подчеркнул: возведение важного для области объекта вступило в активную фазу с самых первых дней стройки.

"Фундамент, заложенный в основание стройки, позволит провести все качественно и в сроки. Оцениваем работу подрядчика на твердую четверку. Как и на любой стройке возникают вопросы, но мы их решаем оперативно", - заметил Полонский.

Строители смонтировали порядка 4550 тонн металлоконструкций. Подрядчики наращивают каркас главного здания аэровокзального комплекса - он готов больше чем наполовину. Со старта стройки освоено 1,5 миллиарда рублей.

"Для острова и для нас - эта стройка очень интересная, необычный, большой проект. Накануне завершили разгрузку третьей партии металла объемом в 1200 тонн. Конструкции из этой партии уже начали монтировать. Металл пойдет на завершение первого блока главного корпуса" - поделился заместитель генерального директора по гражданскому строительству ООО "СМК 68" Юрий Неверов.

Подрядчики обшивают каркас терминала сендвич-панелями, укладывают на крышу профильный лист, параллельно монтируют витражи. Желание заказчика - наполнить здание "воздухом", сделав кровлю галереи для выхода к телетрапам стеклянной.

"Решения с остеклением прошли госэкспертизу, все изменения в проекте, которые возникают в процессе, согласуются и технически выверяются. От проекта, с точки зрения соблюдения безопасности, мы не отходим", - рассказал главный инженер АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Андрей Тумайкин.

Журналистам показали зону международных и внутренних рейсов, а также вип-зал. Скоро в здании начнут устанавливать перегородки. Сейчас подрядчики наносят огнезащиту на колонны и каркас терминала. Степень защиты, объясняют инженеры - максимальная. Здание должно выдержать 120 минут горения.

Новогодние каникулы у строителей аэровокзала будут короткими - уже 3 января подрядчики вновь приступят к работе.