В Хабаровске убийца девушки-волонтера получил пожизненный срок

Хабаровский краевой суд признал 32-летнего уроженца Краснодарского края виновным в убийстве и изнасиловании хабаровской студентки, а также похищении ее сотового телефона.

Суд установил, что в ночь со 2 на 3 августа 2018 года мужчина, сторож стройки, который постоянно проживал в вагончике, выпил и вышел на улицу. В это время мимо проходила 18-летняя девушка. Он напал на нее, затащил в лесной массив и изнасиловал. Затем задушил жертву и закопал. Это место он облил горюче-смазочными материалами, а телефон убитой присвоил себе.

Девушку-волонтера искали трое суток, прочесывая метр за метром.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима", - сообщает региональная прокуратура.

К слову, ранее осужденный уже отбывал длительный срок за педофилию.