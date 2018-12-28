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28.12.2018 16:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Забайкалье разблокируют счета почти полсотни бюджетных учреждений

Текст: Лидия Захарова

В Забайкальском крае решили многолетнюю проблему блокировки счетов бюджетных учреждений. Все государственные организации, чьи счета были заморожены, с января начнут работать в нормальном режиме.

"Деятельность бюджетных учреждений края с нового года будет идти в нормальном режиме. Теперь люди будут получать заработную плату без суда, а учреждения образования и культуры смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Всего будет разблокировано 460 счетов", - сказал глава региона Александр Осипов.

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Краю выделены дополнительные дотации в размере 1,4 миллиарда рублей для решения первоочередных проблем. За счет федеральных средств погашена основная часть долгов, и 1 января 2019 года будут разблокированы счета практически во всех муниципальных учреждениях.

Разблокируют счета в 28 районах и населенных пунктах. Среди них: Агинский район, Акшинский, Балейский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Каларский, Калганский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Тунгокоченский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шелопугинский и Шилкинский районы, поселок Агинское, город Петровск-Забайкальский.

С 2016 года бюджетные учреждения накопили огромные долги по налогам и за коммунальные услуги. После этого последовали массовые блокировки счетов бюджетных учреждений и администраций поселений, что практически парализовало их деятельность. На 1 января 2018 года были заблокированы счета 460 бюджетных организаций, в том числе 283 школ и детсадов, 76 учреждений культуры и 101 администрации поселений.

Экономика Финансы Долги и кредиты ДФО Забайкальский край
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