В Забайкалье разблокируют счета почти полсотни бюджетных учреждений

В Забайкальском крае решили многолетнюю проблему блокировки счетов бюджетных учреждений. Все государственные организации, чьи счета были заморожены, с января начнут работать в нормальном режиме.

"Деятельность бюджетных учреждений края с нового года будет идти в нормальном режиме. Теперь люди будут получать заработную плату без суда, а учреждения образования и культуры смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Всего будет разблокировано 460 счетов", - сказал глава региона Александр Осипов.

Краю выделены дополнительные дотации в размере 1,4 миллиарда рублей для решения первоочередных проблем. За счет федеральных средств погашена основная часть долгов, и 1 января 2019 года будут разблокированы счета практически во всех муниципальных учреждениях.

Разблокируют счета в 28 районах и населенных пунктах. Среди них: Агинский район, Акшинский, Балейский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Каларский, Калганский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Тунгокоченский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шелопугинский и Шилкинский районы, поселок Агинское, город Петровск-Забайкальский.

С 2016 года бюджетные учреждения накопили огромные долги по налогам и за коммунальные услуги. После этого последовали массовые блокировки счетов бюджетных учреждений и администраций поселений, что практически парализовало их деятельность. На 1 января 2018 года были заблокированы счета 460 бюджетных организаций, в том числе 283 школ и детсадов, 76 учреждений культуры и 101 администрации поселений.