По улицам Перми прокатился реактивный самолет Як-40

Турбореактивный пассажирский самолет Як-40 проехал по улицам Перми. Воздушное судно перевозили в Пермский музей авиации, где выставят в качестве нового экспоната, сообщает телеканал ОТР.

Авиалайнер был приобретен у аэропорта "Большое Савино", а часть операции по его перевозке в музей оплатили любители авиации, пожертвовав в общей сложности 32 тысячи рублей.

Подготовка к транспортировке самолета проходила несколько недель. Воздушному судну демонтировать крылья и хвост для того, чтобы он не повредил столбы и проезжую часть во время движения по улицам Перми.

Лайнер, выпущенный на Саратовском авиационном заводе 44 года назад, налетал почти 20,5 тысяч часов и использовался в последние годы эксплуатации для VIP-перевозок. У него идеально сохранилась кабина и моторы. По словам директор по развитию Музея авиации Сергея Павлова, самолет создавался для перевозки руководства региона.