Петербургские ученые нашли причину эпилептических припадков

Группа петербургских ученых проанализировала механизмы образования эпилептических припадков и пришла к выводу, что процессы, происходящие в организме в это время аналогичны тем, что происходят во время обучения.

Как сообщает Российский научный фонд, при поддержке которого проходило исследование, данные, полученные учеными, могут быть использованы при создании противоэпилептических препаратов.

В основу исследования легло изучение процессов, которые происходят в височной доле мозга при продолжительных эпилептических припадках. Группа петербургских ученых, куда входили биологи и физики ведущих исследовательских учреждений города, создатели математическую модель этой части мозга и выяснили, что в ней происходит до и после судорог.

Оказалось, что нейроны посылают друг другу сигналы, которые рецептор может воспринимать как возбуждающие или как тормозящие. Причем это зависит не от самого сигнала, а от рецептора.

Ученые изучили воздействие ряда аминоклислот на рецепторы и установили, что после действия растворов против эпилепсии меняется проводимость только одной группы рецепторов и это приводит к более сильному возбуждению всех нейронов. По мнению исследователей, новые данные позволят создать противоэпилептические препараты, которые будут воздействовать непосредственно на те рецепторы, которые подвержена наибольшему возбуждению. К слову, эти же самые рецепторы отвечают за пять и обучение.