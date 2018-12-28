В Петербурге выставили на продажу подлинный сценарий фильма Цоя "Игла"

Объявление о том, что на продажу выставлен первый подлинный сценарий фильма "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, появился на сайте Avito.

Продавец Ольга Панченко просит за него цену в полтора миллиона рублей. Продавец, судя по объявлению, находится в Санкт-Петербурге, неподалеку с метро Пушкинская - по-видимому, где-то вблизи от того места, где располагался знаменитый Ленинградский рок-клуб.

В объявлении уточняется, что данный экземпляр с рукописными правками поверх машинописного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Объявление было размещено на сайте 2 декабря, судя по статистике просмотров, за это время им заинтересовались 238 пользователей интернета.

Стоит напомнить, что фильм "Игла" вышел на экраны в 1988 года. Лента снята режиссером Рашидом Нугмановым. После премьерного показа в Москве в феврале 1989 года, картина вышла в широкий кинопрокат в СССР и стала культовой. Помимо Цоя в фильме снялись Марина Смирнова, Александр Баширов, Петр Мамонов.

Это - не первый раритет, связанный с памятью прославленного рокера, который выставляется на продажу в Петербурге. В сентябре за 9 миллионов рублей на аукционе был продан паспорт Виктора Цоя, утерянный при жизни. А вот анкету о вступлении Виктора Цоя в Ленинградский рок-клуб, заполненную его рукой, продать не удалось.