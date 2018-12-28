В Крыму поезд снес фуру на железнодорожном переезде

В Керчи на железнодорожном переезде на улице Таманской произошло серьезное ДТП, в котором поезд буквально раздавил грузовой автомобиль Volvo.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, авария произошла в темное время суток из-за того, что грузовик с полуприцепом начал пересекать переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался среагировать на неожиданно возникшее препятствие, но сила инерции привела к катастрофическим последствиям: фура перевернута и отдельные ее части буквально смяты составом.

К счастью, пострадавших в этой аварии нет. МВД проводит проверку по факту происшествия.