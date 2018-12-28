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28.12.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четверо челябинцев осуждены за подрыв самодельной бомбы и убийство

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске оглашены приговоры четверым членам экстремисткой ячейки, которые оскверняли мемориалы памяти погибшим в ВОВ и устраивали трансляции своих акций в интернете. Кроме того, на счету группировки подрыв самодельной бомбы и убийство, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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- Установлено, что в 2015 - 2017 годы осужденные создали ячейку запрещенной организации "Мизантропик дивижн", изготовили соответствующую символику и осуществляли финансирование экстремистской деятельности, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Они оскверняли памятники, посвященные Победе, нанося на них свастику, после чего размещали об этом информацию в сети Интернет. Также ими было изготовлено самодельное взрывное устройство, которое они подорвали в демонстрационных целях, также выложив видео взрыва в Интернет. А в августе 2016 года около одного из садовых товариществ Советского района двое членов группировки нанесли множественные ножевые ранения мужчине без определенного места жительства, от которых тот скончался.

Деятельность ячейки экстремистской организации пресечена оперативниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Приговором суда двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18, 17,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, еще одному - четыре года общего режима. Четвертый подсудимый получил 2,5 года лишения свободы условно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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