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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Тюмени верблюда в мороз держат во дворе дома

Текст: Екатерина Призова

Жиетли Тюмени заступились за верблюда, который живет во дворе дома по улице Полевой. При этом в регионе стоят 35-градусные морозы. Неравнодушные горожане написали об этом случае в соцсетях и вызвали надзорные органы.

Фото: depositphotos.com
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Как оказалось, животное рядом с многоэтажками поселилось давно. Рядом с ним, кстати, стоит железный ангар, в котором обитают еще и пони.

"Второй год хожу в парикмахерскую в эту и постоянно наблюдаю, что он у них стоит за оградой за домом", - рассказала телерадиокомпании "Регион-Тюмень" местная жительница. Другая соседка призналась, что иногда приносит верблюду очистки от овощей.

Журналисты наведались в дом вместе с представителями надзорных органов. Судя по открытой двери, хозяева были на месте, но к прессе никто не вышел.

Сотрудница природоохранной прокуратуры отметила, что в данном случае признаков жестокого обращения с животным нет: его кормят, на нем нет следов истязаний, он привит и здоров. Главный ветеринарный инспектор Тюмени Андрей Трапезников подчеркнул: в законе нет требований к содержанию таких животных, и привлечь владельца верблюда к отвесности за то, что его держать на улице, нельзя.

Как говорят эксперты, верблюды могут переносить низкие температуры вплоть до минус 50 градусов.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень РГ-Видео
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