Видео: В Тюмени верблюда в мороз держат во дворе дома

Жиетли Тюмени заступились за верблюда, который живет во дворе дома по улице Полевой. При этом в регионе стоят 35-градусные морозы. Неравнодушные горожане написали об этом случае в соцсетях и вызвали надзорные органы.

Как оказалось, животное рядом с многоэтажками поселилось давно. Рядом с ним, кстати, стоит железный ангар, в котором обитают еще и пони.

"Второй год хожу в парикмахерскую в эту и постоянно наблюдаю, что он у них стоит за оградой за домом", - рассказала телерадиокомпании "Регион-Тюмень" местная жительница. Другая соседка призналась, что иногда приносит верблюду очистки от овощей.

Журналисты наведались в дом вместе с представителями надзорных органов. Судя по открытой двери, хозяева были на месте, но к прессе никто не вышел.

Сотрудница природоохранной прокуратуры отметила, что в данном случае признаков жестокого обращения с животным нет: его кормят, на нем нет следов истязаний, он привит и здоров. Главный ветеринарный инспектор Тюмени Андрей Трапезников подчеркнул: в законе нет требований к содержанию таких животных, и привлечь владельца верблюда к отвесности за то, что его держать на улице, нельзя.

Как говорят эксперты, верблюды могут переносить низкие температуры вплоть до минус 50 градусов.