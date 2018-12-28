Закон Рязанской области от 26 декабря 2018 года № 93-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Рязанской областной Думой 19 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 56 503 478 210,99 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 145 222 597,07 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 17 145 222 597,07 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 57 635 384 810,99 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 1 131 906 600,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 53 218 726 117,35 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 592 612 571,56 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 10 592 612 571,56 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 218 726 117,35 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 487 970 494,42 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 0,00 рубля.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 56 589 626 549,81 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 508 187 614,99 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 9 508 187 614,99 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 56 589 626 549,81 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 060 927 916,97 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 0,00 рубля.

Статья 2. Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, бюджетами муниципальных районов (городских округов), входящих в состав Рязанской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Доходы областного бюджета формируются за счет:

Доходов - в соответствии с нормативами отчислений, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Законом Рязанской области от 13 ноября 2006 года № 137-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области", проектом закона Рязанской области "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Рязанской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения";

50 процентов прибыли государственных унитарных предприятий Рязанской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, бюджетами муниципальных районов (городских округов), входящих в состав Рязанской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджетов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета, а также закрепляемые за ними доходы областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, а также закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местных бюджетов - органов государственной власти Рязанской области, а также закрепляемые за ними доходы местных бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. В случае поступления средств федерального бюджета, не предусмотренных настоящим Законом, министерство финансов Рязанской области вправе вносить соответствующие изменения в состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов областного бюджета, с внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 6 209 144 974,09 рубля, на 2020 год в сумме 6 459 739 424,08 рубля, на 2021 год в сумме 6 846 937 333,60 рубля.

6. Предоставление из областного бюджета субвенций, межбюджетных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской области.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета федеральному бюджету, местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в 2019 году в сумме 17 484 498 956,91 рубля, в 2020 году в сумме 14 295 600 872,60 рубля, в 2021 году в сумме 15 086 122 033,20 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2019 году в сумме 17 470 500 746,91 рубля, в 2020 году в сумме 14 283 497 972,60 рубля, в 2021 году в сумме 15 073 534 533,20 рубля.

3. Образовать областной Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год в сумме 667 348 734,39 рубля, на 2020 год в сумме 673 854 345,78 рубля, на 2021 год в сумме 699 478 411,60 рубля.

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год - 1,0, на 2020 год - 1,0, на 2021 год - 1,0.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) между муниципальными районами (городскими округами) Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Установить коэффициент индексации на 2019 год в размере 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, применяемый при:

расчете норматива для определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) Рязанской области на осуществление полномочий органов государственной власти Рязанской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) за счет средств областного бюджета;

определении критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по решению вопросов местного значения, применяемого для расчета объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) бюджетам городских округов Рязанской области.

При определении объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) бюджету городского округа Рязанской области установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сумме 100,61 рубля, на 2020 год в сумме 104,43 рубля, на 2021 год в сумме 108,61 рубля.

Образовать областной Фонд финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) на 2019 год в сумме 62 532 133,30 рубля, на 2020 год в сумме 64 906 377,90 рубля, на 2021 год в сумме 67 504 373,30 рубля.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между городскими округами Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2019 год в сумме 10 648 720 596,03 рубля, на 2020 год в сумме 10 659 614 561,07 рубля, на 2021 год в сумме 10 835 057 481,30 рубля.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области:

на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений Рязанской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений Рязанской области на реализацию Закона Рязанской области от 6 декабря 2010 года № 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов коэффициент индексации, применяемый при распределении между бюджетами муниципальных образований Рязанской области субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в размере 1,0 ежегодно.

6. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2019 год в сумме 4 991 051 883,19 рубля, на 2020 год в сумме 2 846 122 687,85 рубля, на 2021 год в сумме 3 432 494 267,00 рубля.

Установить, что субсидии на реализацию подпрограмм "Развитие внутреннего и въездного туризма", "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма";

подпрограмм "Развитие общего образования", "Развитие дополнительного образования детей", "Укрепление здоровья школьников", "Комплексная безопасность образовательной организации", "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики";

подпрограммы "Подготовка спортивного резерва и содействие развитию спорта высших достижений" государственной программы Рязанской области "Развитие физической культуры и спорта"; подпрограмм "Социальное развитие населенных пунктов", "Развитие газификации", "Развитие малоэтажного жилищного строительства" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов";

подпрограммы "Модернизация коммунального комплекса" государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды"; подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

подпрограммы "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод" государственной программы Рязанской области "Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки";

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

подпрограмм "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков", "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций";

подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения";

подпрограмм "Дорожное хозяйство", "Транспорт", "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт";

подпрограммы "Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", субсидии на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы распределяются на основе постановлений Правительства Рязанской области и в установленном им порядке с соответствующим внесением изменений в настоящий Закон.

Установить цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований Рязанской области и порядок предоставления указанных субсидий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских районов) Рязанской области на 2019 год согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских районов) Рязанской области на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Рязанской области на реализацию подпрограммы "Социальное развитие населенных пунктов" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов" на 2020 год согласно приложению 33 к настоящему Закону.

7. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на 2019 год в сумме 930 000 000,00 рубля.

Утвердить методику расчета объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Рязанской области между муниципальными районами и городскими округами Рязанской области на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону.

8. Предусмотреть в составе подраздела 0113 "Другие общегосударственные вопросы" иные межбюджетные трансферты для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области к повышению эффективности бюджетных расходов местных бюджетов на 2019 год в сумме 4 000 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 4 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 4 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 0503 "Благоустройство" иные дотации для финансирования победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2019 год в сумме 132 847 400,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" иные межбюджетные трансферты для премирования муниципальных образований Рязанской области - победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области" на 2019 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" средства для предоставления грантов в форме дотаций муниципальным районам и городским округам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области на 2019 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" иные межбюджетные трансферты для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов на 2019 год в сумме 24 000 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 25 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 25 000 000,00 рубля.

Установить, что порядки определения победителей конкурса, выделения, выплаты и расходования средств, предусмотренных настоящей частью, устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.

9. Утвердить объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в сумме 2 272 310,00 рубля.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2019 году в сумме 11 725 900,00 рубля, в 2020 году в сумме 12 102 900,00 рубля, в 2021 году в сумме 12 587 500,00 рубля.

11. Установить, что в 2019 году главные распорядители средств областного бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Рязанской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению местным бюджетам субвенций и субсидий, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области, целевого финансового резерва Рязанской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также средств на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 8. Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности

1. Установить, что осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Рязанской области осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области в пределах средств, предусмотренных ведомственной структурой расходов областного бюджета.

2. Утвердить объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Рязанской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Утвердить объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Установить, что предоставление указанных субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.

Статья 9. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 10. Дорожный фонд Рязанской области

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязанской области на 2019 год в сумме 6 657 185 108,28 рубля, на 2020 год в сумме 7 086 978 668,28 рубля, на 2021 год в сумме 9 013 939 878,28 рубля.

2. Установить, что за счет средств дорожного фонда Рязанской области предусматриваются бюджетные ассигнования:

1) на реализацию государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" на 2019 год в сумме 6 626 275 393,42 рубля, на 2020 год в сумме 7 036 068 953,42 рубля, на 2021 год в сумме 8 963 030 163,42 рубля;

2) на реализацию государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов" на 2019 год в сумме 30 000 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 50 000 000,00 рубля;

3) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2019 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2020 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2021 год в сумме 909 714,86 рубля.

Статья 11. Резервные фонды

1. Установить размер резервного фонда Правительства Рязанской области на 2019 год в сумме 344 000 000,00 рубля.

2. Установить размер целевого финансового резерва Рязанской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год в сумме 6 000 000,00 рубля.

Статья 12. Особенности установления отдельных расходных обязательств Рязанской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить размер индексации на 2019 год 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, применяемый ежегодно с 1 октября при предоставлении:

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, предусмотренного статьей 2 Закона Рязанской области от 15 декабря 2006 года № 176-ОЗ "О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям";

ежемесячных выплат, предусмотренных статьей 1 Закона Рязанской области от 26 января 2007 года № 15-ОЗ "О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание детей";

ежемесячных выплат, предусмотренных частью 1 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 9 Закона Рязанской области от 14 сентября 2011 года № 72-ОЗ "О патронате";

следующих мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области":

пособие на ребенка (в соответствии со статьей 11 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (в соответствии со статьей 16 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (в соответствии со статьей 17 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии со статьей 18 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата членам семей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий (в соответствии со статьей 27 указанного Закона).

2. Установить размер индексации на 2019 год 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, применяемый ежегодно с 1 января при предоставлении:

материнского (семейного) капитала гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии со статьей 14 Закона Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области");

единовременного пособия и ежемесячного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области (в соответствии со статьей 2 Закона Рязанской области от 3 августа 2009 года № 96-ОЗ "О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области").

Статья 13. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных настоящей статьей и принимаемыми в соответствии с настоящим Законом постановлениями Правительства Рязанской области.

2. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:

1) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением меры социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

3) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";

4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок городским наземным электрическим транспортом общего пользования, автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения по маршрутам, соединяющим административный центр муниципального района Рязанской области с населенными пунктами данного муниципального района, граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";

5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении;

6) субъектам малого и среднего предпринимательства на государственную поддержку в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

7) юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием и (или) развитием инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, автотранспорта и нестационарных торговых объектов в рамках подпрограммы "Развитие торговли" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с оказанием указанных услуг в сельских населенных пунктах Рязанской области, в рамках подпрограммы "Развитие торговли" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

10) получателям государственной поддержки, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с Законом Рязанской области от6 апреля 2009 года № 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" (за исключением случаев, когда инвестором реализуется основной инвестиционный проект), в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса Рязанской области на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

12) аптечным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией ими гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области", лекарственных средств, приобретаемых по рецептам врачей;

13) протезно-ортопедическим предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных льгот по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13 сентября 2004 года № 84 "О дополнительных льготах по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями";

14) специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в соответствии с Законом Рязанской области от 24 декабря 2008 года № 205-ОЗ "О погребении и похоронном деле на территории Рязанской области";

15) адвокатам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием бесплатной юридической помощи на территории Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 19 марта 2013 года № 8-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи";

16) адвокатам в целях возмещения затрат в связи с оказанием юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 18 апреля 2008 года № 48-ОЗ "О Правительстве Рязанской области";

17) газоснабжающим организациям Рязанской области, реализовавшим газ сжиженный по государственным регулируемым ценам, в целях возмещения недополученных доходов, возникших при реализации газа сжиженного по розничным ценам, установленным в результате государственного регулирования цен на газ сжиженный, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

18) юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в целях реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог - системы комплексной безопасности дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области;

19) юридическим лицам, осуществляющим деятельность специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

20) субъектам инновационной инфраструктуры Рязанской области в рамках подпрограммы "Научно-техническое и инновационное развитие" государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности";

21) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

22) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Рязанской области" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

23) работодателям в целях возмещения затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста в рамках подпрограммы "Содействие реализации трудового потенциала лиц предпенсионного возраста" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

24) работодателям в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов и работников, содействующих инвалиду в освоении трудовых обязанностей в рамках подпрограммы "Содействие занятости населения Рязанской области" государственной программы Рязанской области"О развитии сферы занятости".

3. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансовой поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 9 ноября 2012 года № 86-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской области";

2) общественным объединениям пожарной охраны в целях финансовой поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 5 августа 2011 года № 65-ОЗ "О некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области";

3) молодежным и детским общественным объединениям в целях государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 12 сентября 2013 года № 51-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области";

4) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим мероприятия в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

5) садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

6) специализированной некоммерческой организации (региональному оператору) по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданной в соответствии с Законом Рязанской области от 18 ноября 2013 года № 70-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области", в целях финансового обеспечения ее деятельности;

7) поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, в целях возмещения затрат в рамках государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения";

8) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим проведение социально значимых мероприятий и проектов в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики";

9) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим проведение социально значимых мероприятий и проектов в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма";

10) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, развивающим автомобильный и мотоциклетный спорт в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие физической культуры и спорта";

11) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки внешнеэкономической деятельности, осуществляющим мероприятия в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

12) автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма Рязанской области" в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности;

13) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности Рязанской области, осуществляющим мероприятия в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности";

14) некоммерческим организациям, учредителем которых является Рязанская область, осуществляющим организационные и иные мероприятия, меры и механизмы в интересах участников внешнеэкономической деятельности Рязанской области в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

15) органам территориального общественного самоуправления сельских поселений, являющимся некоммерческими организациями, в целях оказания грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

16) Рязанскому областному фонду социальной поддержки населения в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности;

17) некоммерческим организациям, учредителем которых является Рязанская область, в целях формирования имущества на основе единовременных поступлений (взносов).

4. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16 октября 2013 года № 312 "О предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям и по разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции" предоставляются гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям и по разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Статья 14. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов

1. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области предоставляются из областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на следующие цели и сроки:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, - на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области - на срок до трех лет;

4) для подготовки к отопительному периоду - на срок до трех лет.

2. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области предоставляются из областного бюджета при отсутствии у них просроченной задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам.

Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, подготовки к отопительному периоду в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в размере 0,01 процента годовых.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов:

на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 16. Особенности использования средств, предоставленных из областного бюджета на возвратной основе

1. Установить, что плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными на формирование регионального продовольственного фонда, на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на условиях лизинга, вносится в доходы областного бюджета.

2. Установить, что средства федерального бюджета, предоставленные областному бюджету в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" на формирование региональных продовольственных фондов, могут направляться на поддержку сельскохозяйственного производства.

3. Установить плату за пользование бюджетными средствами, переданными из федерального бюджета в собственность Рязанской области на формирование регионального продовольственного фонда, в размере 0,01 процента годовых.

4. Средства областного бюджета, ранее предоставленные на возвратной основе на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на условиях лизинга, а также плата за пользование указанными средствами подлежат перечислению в областной бюджет.

5. Продлить срок возврата ранее предоставленных из областного бюджета средств на укрепление материально-технической базы сельскохозяйственного производства, государственную поддержку функционирования организаций, инвестиции на оказание временной финансовой помощи, формирование страхового фонда семян, поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств до 1 января 2020 года.

Статья 17. Реструктуризация задолженности перед областным бюджетом

Установить, что реструктуризация задолженности организаций перед областным бюджетом по средствам областного бюджета, предоставленным на возвратной основе, а также платы за пользование ими, подлежащим возврату в областной бюджет, может быть осуществлена при наличии одного из следующих оснований:

причинение организации ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или других обстоятельств непреодолимой силы;

угроза банкротства в случае единовременной выплаты задолженности по предоставленным из областного бюджета средствам.

Реструктуризации не подлежит задолженность организаций:

в отношении которой уже проводится реструктуризация;

подлежащая взысканию на основании судебных решений;

в отношении которых осуществляется процедура банкротства.

Соглашения с организациями о реструктуризации задолженности заключает министерство финансов Рязанской области.

Реструктуризация обязательств производится путем консолидации задолженности организаций по состоянию на 1 января 2019 года, в том числе по начисленным за пользование средствами областного бюджета процентам, подлежащим возврату в областной бюджет, и предоставления равномерной ежемесячной рассрочки по уплате консолидированной задолженности с уплатой процентов в размере одной четвертой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на срок не более трех лет.

За несвоевременное исполнение обязательств по погашению консолидированной задолженности и уплате предусмотренных соглашением о реструктуризации процентов начисляются и взимаются пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки на сумму остатка консолидированной задолженности.

За период с 1 января 2019 года до даты вступления в силу соглашения о реструктуризации пени (штраф) по реструктуризируемому обязательству не начисляются.

Мероприятия по реструктуризации задолженности по средствам областного бюджета, предоставленным ранее организациям на возвратной основе, а также платы за пользование ими, подлежащим возврату в областной бюджет, осуществляются в порядке, установленном Правительством Рязанской области.

Статья 18. Государственный внутренний долг Рязанской области

1. Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:

на 2019 год в сумме 39 358 255 000,00 рубля;

на 2020 год в сумме 42 426 113 000,00 рубля;

на 2021 год в сумме 47 081 438 000,00 рубля.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Рязанской области:

на 1 января 2020 года в сумме 23 476 951 128,83 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

на 1 января 2021 года в сумме 23 411 691 370,83 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

на 1 января 2022 года в сумме 23 378 936 370,83 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

3. Утвердить структуру государственного внутреннего долга Рязанской области:

на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Рязанской области:

на 2019 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону.

5. Установить объем расходов областного бюджета на обслуживание реструктурированных долговых обязательств Рязанской области:

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010-2011 годах областному бюджету из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2019 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2020 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2021 год в сумме 909 714,86 рубля;

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году областному бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита областного бюджета, на 2019 год в сумме 219 296,00 рубля, на 2020 год в сумме 219 296,00 рубля, на 2021 год в сумме 219 296,00 рубля;

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита областного бюджета, на 2019 год в сумме 12 168 988,54 рубля, на 2020 год в сумме 11 472 959,42 рубля, на 2021 год в сумме 10 076 479,60 рубля.

Статья 19. Особенности организации исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 30.1 Закона Рязанской области от 14 октября 2005 года № 102-ОЗ "О бюджетном процессе в Рязанской области",что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы Рязанской области или ведомственной целевой программы,в соответствии с изменениями,внесенными в нормативные правовые акты Рязанской области об утверждении указанных программ;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета,государственными программами Рязанской области,ведомственными целевыми программами,а также непрограммными направлениями деятельности в целях обеспечения софинансирования поступающих из федерального бюджета межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области;

3) распредление зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 362 775 078,31 рубля,предусмотренных по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию указов Правительства Российской Федерации в части повышения заработнгой платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с правовыми актами Правительства Рязанской области;

4) увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год на реализацию государственных программ Рязанской области за счет остатка средств дорожного фонда Рязанской области,сложившегося на счетах областного бюджета на 1 января 2019 года,в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.

2. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, по договорам (государственным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области, по договорам (государственным контрактам) на организацию отдыха и оздоровление детей в сменах профильных лагерей, в том числе палаточных, по договорам на оплату дорогостоящего лечения, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг.

Органы государственной власти Рязанской области вправе предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов от суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, при заключении договоров (государственных контрактов) о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций), а также производить в размере 100 процентов от суммы договора оплату расходов, связанных со служебными командировками государственных гражданских служащих Рязанской области и лиц, замещающих государственные должности Рязанской области, с последующим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, в случае, если предметами договора (государственного контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более одного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением государственными бюджетными и автономными учреждениями Рязанской области установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в установленном Правительством Рязанской области порядке.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Рязанской области

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