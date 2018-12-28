Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 29 декабря по 1 января

29 декабря, суббота

"Матч ТВ"

06.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. США - Казахстан. Прямая трансляция.

11.15. Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А" в Ванкувере. Россия - Чехия. Трансляция в записи.

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Сампдория". Прямая трансляция.

16.25. Хоккей. ВХЛ. "Русская Классика" (матч на открытом льду). "Нефтяник" (Альметьевск) - "Торос" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

20.05. Биатлон. "Рождественская гонка звезд" в Гельзенкирхене (Германия). Масс-старт. Прямая трансляция.



21.20. Биатлон. "Рождественская гонка". Гонка преследования. Прощальный старт Антона Шипулина (выступает в паре с Екатериной Юрловой-Перхт). Прямая трансляция.

00.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Дания - Швейцария. Прямая трансляция.

02.30 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Словакия - Финляндия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

15.25. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Интер". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Болонья". Прямая трансляция.

22.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - СПАЛ. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

17.05, 22.10. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария), с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Четвертьфиналы. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Канада - Чехия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

15.25, 21.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Четвертьфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

12.20. Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

12.15, 15.15. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Земмеринге (Австрия), Женщины. Слалом. Первая и вторая попытки. Прямая трансляция.

13.30. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Бормио (Италия). Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

16.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Первый этап в Тоблахе (Италия). Мужчины. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Прямая трансляция.

18.15. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Первый этап в Оберстдорфе (Германия). Квалификация. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси" - "Каролина". Прямая трансляция.

00.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес" - "Вегас". Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "А". Австралия - Франция. Прямая трансляция.

30 декабря, воскресенье

"Матч ТВ"

17.10. Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут". Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 31 декабря). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "А" в Ванкувере. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Челси". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

17.10. Футбол. Чемпионат Англии. "Бернли" - "Вест Хэм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

06.30. Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Швеция - США. Прямая трансляция.

17.05, 22.10. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария), с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Полуфиналы. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

21.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.45. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Куньлунь" (Китай). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

14.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Второй этап в Тоблахе (Италия). Женщины. 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция.

16.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Второй этап в Тоблахе (Италия). Мужчины. 15 км, свободный стиль. Прямая трансляция.

18.15. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Первый этап в Оберстдорфе (Германия). Основная сессия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "В". Великобритания - Швейцария. Прямая трансляция.

31 декабря, понедельник

"Матч ТВ"

06.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. Казахстан - Словакия. Прямая трансляция.

00.05 (в ночь на 1 января 2019 года). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А" в Ванкувере. Дания - Чехия. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 1 января). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Россия - Канада. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.05. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария), с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Финал. Прямая трансляция.

02.30 (в ночь на 1 января). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Швеция - Казахстан. Прямая трансляция.

"Евроспорт"

06.00, 12.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

15.45. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Второй этап в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Квалификация. Прямая трансляция.

1 января, вторник

"Матч ТВ"

06.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. США - Финляндия. Прямая трансляция.

15.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Лестер". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Фулхэм". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

22.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт"

06.00, 08.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

13.45. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Третий этап в Валь-Мюстаир (Швейцария). Мужчины. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Прямая трансляция.

15.45. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Второй этап в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Основная сессия. Прямая трансляция.

18.00. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Осло (Норвегия). Мужчины. Женщины. Параллельный слалом-гигант в рампе. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Зимняя классика" (матч на открытом льду). "Чикаго" - "Бостон".

04.00 (в ночь на 2 января). Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "В". Великобритания - Швейцария. Прямая трансляция.

Время начала трансляций везде указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.