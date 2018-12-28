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Случайно найденное под сараем змеиное царство сняли на видео

28.12.2018,  
11:17
Текст:  Вадим Давыденко

Жуткую находку обнаружил безымянный житель городка Горман в Техасе, снося трухлявые подсобные постройки на заднем дворе. Подцепив автопогрузчиком остов ветряной мельницы, он нашел под полом целый клубок змей.

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Скорее всего, земноводных привлекли туда мыши и крысы, постоянные обитатели мельниц, амбаров и зернохранилищ, но выяснять это техасец, вряд ли стал. Древний страх перед пресмыкающимися заставляет человека бежать прочь от даже самого безобидного ужика или бросаться на него с палкой или камнем.

В десятках комментариев под видео добросердечные реднэки дали несколько советов по решению змеиной проблемы, один жутче другого. Самый безобидный - бензин и зажигалка.

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